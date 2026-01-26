China acelerará en 2026 el uso de IA para prever eventos climáticos extremos

China acelerará en 2026 el desarrollo de un nuevo tipo de sistema de pronóstico para mejorar su capacidad de predecir y alertar sobre eventos extremos de clima y meteorología, según se informó en una conferencia nacional de trabajo meteorológico inaugurada hoy lunes.

Chen Zhenlin, director de la Administración Meteorológica de China, dijo que el país pondrá a prueba un nuevo sistema de alerta inminente, aplicará inteligencia artificial para perfeccionar los pronósticos de tifones y lluvias intensas, y desarrollará nuevos productos que permitan pronosticar fenómenos de clima extremo.

Chen también señaló que, durante el año pasado, el país respondió eficazmente a desastres meteorológicos al proporcionar previsiones tempranas de la temporada de inundaciones y al reducir los errores en la predicción de la trayectoria de tifones. Las autoridades meteorológicas han reforzado la coordinación con otros departamentos gubernamentales, con el fin de mejorar la preparación ante catástrofes y la gestión de recursos.

En 2026, los esfuerzos se centrarán igualmente en agilizar el desarrollo de un nuevo sistema de servicios meteorológicos destinado a la agricultura, como también en realizar un estudio exhaustivo y una zonificación de los recursos climáticos agrícolas, agregó Chen.