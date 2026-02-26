Dino Bozzi, académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, abordó en Cooperativa la aprobada reinstalación de la estatua del general Manuel Baquedano en su lugar tradicional, luego de cinco años.

Bozzi afirmó que la decisión unánime del Consejo de Monumentos Nacionales repone "la materialidad" de la estatua, que "es muy importante" como hito para un punto clave de la ciudad de Santiago, pero "no se hace cargo de evaluar comunitariamente la figura del general Baquedano, y si era pertinente o no regresarlo a ese lugar".

"Nos hemos centrado en cuestiones muy importantes: cómo se afirma la escultura, la calidad de la restauración... Todo eso está muy bien, pero hay una parte asociada al monumento -y más ampliamente al patrimonio y el espacio público- que no es discutida: ¿qué es lo que significa (de fondo) esto?", planteó.

El experto apuntó que "el patrimonio nunca ha sido una cuestión de consenso", pues "representa cosas e ideas; en este caso reflejadas o encarnadas en un objeto material, que es esta estupenda escultura de Virginio Arias. Pero eso es una representación".

"El patrimonio está más bien en la relación que las comunidades y los individuos establecemos con esos objetos a través de valores", y aquí ese debate quedó inconcluso, reflexionó.

LEER ARTICULO COMPLETO