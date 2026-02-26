En su epílogo el juicio por triple homicidio de carabineros, "un atentado contra el Estado en su conjunto"

La Fiscalía presentó este jueves sus alegatos de clausura en el juicio por el asesinato de tres carabineros ocurrido el 27 de abril de 2024 en la comuna de Cañete, en la Provincia de Arauco, Región del Biobío.

Ante el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, el Ministerio Público reafirmó su solicitud de presidio perpetuo calificado para los cuatro imputados: los hermanos Jefferson, Felipe y Tomás Antihuén Santi, y Nicolás Rivas Paillao.

El grupo enfrenta cargos por los delitos de homicidio calificado de carabineros en servicio, robo con violencia, incendio de vehículo policial, porte ilegal de arma de fuego y traslado de restos humanos sin autorización sanitaria.

En la audiencia, la Fiscalía planteó que el crimen de los uniformados Misael Vidal Cid, Carlos Cisterna Navarro y Sergio Arévalo Lobo fue planificado con antelación y ejecutado con la finalidad deliberada de provocar un desenlace fatal.

En esa línea, recapituló las evidencias que, según su tesis, acreditan que los imputados emboscaron, redujeron y ejecutaron a los carabineros, para luego incinerar sus cuerpos.

"Durante más de 25 jornadas de juicio se ha rendido prueba testimonial y prueba pericial. Nos encontramos actualmente en la etapa de clausura del juicio, escuchando las alegaciones tanto de los acusadores como de las defensas", comentó Roberto Garrido, fiscal regional de La Araucanía, quien encabeza el proceso.

"En atención a la gravedad del hecho, a las características que tiene, al tratarse de un atentado no solo en contra de las personas de los carabineros, sino que también contra la institucionalidad y el Estado en su conjunto, es que la Fiscalía está solicitando las penas más altas que contempla nuestro ordenamiento penal. Esperamos conocer durante la próxima semana el veredicto respecto de este caso", añadió Garrido.

Se prevé que el Tribunal comunique el lunes 2 de marzo si declara culpables o no a los acusados, y que las sentencias se informen una semana después.