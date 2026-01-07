China aspira a un suministro seguro y fiable de tecnología esencial de IA para 2027

China aspira a lograr un suministro seguro y confiable de tecnologías clave de inteligencia artificial (IA) para 2027, manteniendo su escala industrial y su nivel de empoderamiento entre los más avanzados del mundo, de acuerdo con un reciente plan de acción del Gobierno.

El plan, publicado conjuntamente por ocho departamentos, entre ellos el Ministerio de Industria y Tecnología Informática, la Administración del Ciberespacio de China y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, describe un impulso ambicioso para integrar profundamente la IA en el sector manufacturero, fomentar nuevas fuerzas productivas de calidad y potenciar de manera integral la nueva industrialización.

Para 2027, el plan apunta a la aplicación profunda de tres a cinco grandes modelos de IA de propósito general en la manufactura, el desarrollo de grandes modelos especializados y de cobertura completa para industrias específicas, la creación de 100 conjuntos de datos industriales de alta calidad y la promoción de 500 escenarios de aplicación típicos.

También tiene como objetivo cultivar de dos a tres empresas líderes en el ecosistema con influencia mundial, un grupo de pequeñas y medianas empresas especializadas y sofisticadas, y un grupo de proveedores de servicios habilitadores competentes tanto en tecnología de IA como en conocimientos industriales.

Además, China planea construir un ecosistema de código abierto líder en el mundo, fortalecer las capacidades de gobernanza de la seguridad y contribuir con soluciones chinas al desarrollo global de la IA.

El documento describe medidas que incluyen promover el desarrollo coordinado del hardware y el software de los chips de IA, apoyar las innovaciones en los métodos de entrenamiento e inferencia de modelos, fomentar los grandes modelos clave específicos de la industria e integrar profundamente la tecnología de grandes modelos en los procesos de producción fundamentales.

El plan también hace hincapié en lograr avances en tecnologías clave, como la protección de la seguridad de los algoritmos de modelos industriales y la protección de los datos de entrenamiento.