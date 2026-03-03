Tensión por cable chino causa quiebre absoluto entre Boric y Kast

Un quiebre total entre el Presidente en ejercicio, Gabriel Boric, y el Mandatario electo, José Antonio Kast, causó el entredicho respecto del proyecto de instalar un cable que conecte Chile con China, que causó una serie de conflictos internos como también con Estados Unidos, que decidió sancionar a tres funcionarios del Ministerio de Transportes, incluido el titular de la cartera, Juan Carlos Muñoz.

Esta mañana ambos se reunirían en el palacio de La Moneda con este tema como principal aspecto de la conversación. Sin embargo, la tensión entre ambas partes había crecido luego de que Boric afirmara el lunes que le había advertido a su sucesor de la iniciativa tecnológica y los problemas que podía generar, lo que fue desmentido por la oficina de Kast.

Ante ello, pese a que el Presidente electo llegó a palacio para la cita, esta se vio frustrada, según acusó el Jefe de Estado, porque su contraparte le exigió retractarse de sus dichos, lo que recibió una respuesta negativa y por ello Kast se retiró de Palacio tras una conversación que duró apenas 22 minutos.

Luego de esto, el Jefe de Gobierno decidió dar su versión ante los periodistas que cubren habitualmente las actividades en La Moneda: "Dada la controversia que, desgraciadamente, se ha generado en las últimas horas, tengo el deber como Presidente de la República de dar cuenta específica de la sucesión de los hechos para aclarar cualquier duda".

"El miércoles 18 de febrero, llamé al Presidente electo, José Antonio Kast, para señalarle que tenía diversos temas que conversar con él", expuso.

"Entre ellos, la situación de la Comisión de Verdad respecto a los abusos cometidos en el Sename, que requiere una continuidad, puesto que esta comisión extendió el plazo de funcionamiento. En segundo lugar, la situación en la Macrozona Sur y la continuidad que tenían que tener las propuestas de la Comisión de Paz y Entendimiento. En tercer lugar, la situación de los migrantes que habían entrado de manera irregular y el proceso de empadronamiento y cuáles eran los pasos a seguir respecto de esto, que me parecía que era una decisión que había que tomar en conjunto y que principalmente le iba a corresponder a su administración", reveló el Presidente.

"Y además, la situación del cable chino, puesto que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión, habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos que ya todos conocen, y que me parecía prudente -y se lo señalé explícitamente- que una decisión de estas características, dado lo sensible geopolíticamente que era, debía ser conversada entre la administración saliente y la administración entrante", detalló Boric.

"Posteriormente, el día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a tres funcionarios de nuestro Gobierno, entre ellos el ministro Juan Carlos Muñoz. Ese mismo día, estando en Rapa Nui en actividades de trabajo en la isla, traté de comunicarme insistentemente, insistentemente, con el Presidente electo, José Antonio Kast. Desgraciadamente eso, no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible", expuso el Presidente.

"Acá, por parte de nuestro Gobierno -y quiero ser muy claro en esto- siempre ha existido la voluntad de que este traspaso sea impecable, entregando en todo momento toda la información para cumplir con una tradición de Estado, que es que las políticas en Chile, en particular las relativas a las relaciones internacionales, pero también muchas otras, tienen continuidad", enfatizó.

"Desgraciadamente, el Presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes. Y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que la siguiente bilateral no sucediera", explicó Boric.

"Acá claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante esto. Como Gobierno seguimos plenamente disponibles, por el bien de Chile -que es lo que a mí por lo menos me convoca- a tener todas las reuniones que sean necesarias, con toda la transparencia que corresponde en todos los temas, para poder realizar un buen traspaso que esté a la altura de lo que Chile se merece", insistió el Mandatario.

"Hemos visto una actitud distinta, espero que esta se modifique en la semana que queda, pero independientemente, yo le transmito a Chile que por parte nuestra existe toda la voluntad", reiteró.

"Acá, de ahora en adelante, lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información; yo les digo: todo eso es falso. Acá están nuestros ministros, acá estoy yo, y a los chilenos y chilenas les doy mi palabra de que en todo momento por parte de nuestra administración ha existido plena disposición, y seguirá existiendo hasta el 11 de marzo de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable. Y seguiremos trabajando en esa línea", sentenció.

Inicio del desencuentro

Anoche, en entrevista con Meganoticias, el Presidente Gabriel Boric reiteró que "hablé con el presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica para transmitirle mi percepción del asunto" tras las amenazas de Estados Unidos.

"Le dije -continuó Boric- que quería conversar sobre específicamente el cable submarino, porque me parecía una decisión delicada dada la situación geopolítica y una decisión de largo aliento, que independiente de nuestra determinación por la concesión, esto igual continuaría en tramitación durante su gobierno. Me parecía importante conversarla con él".

Ante estas declaraciones, el futuro ministro de Interior, el UDI Claudio Alvarado, había adelantado que la cita de hoy sería complicada.

Alvarado afirmó que "vemos con un cierto grado de preocupación las declaraciones del Presidente Boric, ya que ellas no se condicen con la realidad".

Según el futuro ministro, "el Presidente electo nunca fue informado ni tuvo conocimiento de esta situación que hoy se conoció con el cable chino. Aquí no hubo información y no se transparentó nada sobre el particular".