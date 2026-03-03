Caso Brinks: Fiscalía reveló que Carabineros dieron 10 minutos de ventaja a los asaltantes

El Juzgado de Garantía de Rancagua ratificó este martes la medida cautelar de prisión preventiva para el excarabinero Sergio Millar y otros dos imputados implicados en el millonario asalto a la empresa Brinks, ocurrido en agosto de 2024.

La decisión del tribunal se fundamenta en la peligrosidad que representan los acusados para la seguridad de la sociedad, tras revelarse detalles clave sobre la logística que permitió la sustracción de casi 12.000 millones de pesos.

Durante la audiencia, el fiscal de Análisis Criminal, Carlos Fuentes, presentó argumentos contundentes contra la modificación de las cautelares.

Según el persecutor, "sin la participación ni el reclutamiento de los carabineros, no se habría podido llevar con éxito el delito, porque, primero, les dieron (a los delincuentes) una ventaja de 7,5 kilómetros y, además, una ventaja de aproximadamente entre 5 a 10 minutos".

"Con los elementos que les aportaron los carabineros, como la radio, (los asaltantes) pudieron saber cuándo ellos ya se dieron cuenta que el procedimiento era falso e iban de vuelta. Con esos antecedentes se pudieron dar a la fuga; con esa información ellos se hicieron de todo el dinero que sustrajeron. Es decir, sin esa participación, no habrían podido consumar el delito", señaló el fiscal.

Por su parte, la defensa de Millar, encabezada por el defensor público Franco Vassallo, intentó apelar a la "colaboración" del exoficial y a su arraigo social para obtener una medida menos gravosa, argumentos que finalmente fueron desestimados por el magistrado.

A la fecha, cinco carabineros han sido desvinculados por sus vínculos con la organización, incluyendo a una funcionaria activa detenida en enero pasado, quien es señalada como la presunta líder del grupo de uniformados que prestó cobertura logística a la banda criminal.

Con esta resolución, Millar, junto a los imputados Raúl Peñaloza y Luis Candia, permanecerán recluidos mientras avanza la investigación de uno de los robos más grandes en la historia reciente de Chile.