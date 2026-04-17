La sexta edición de la Exposición Internacional de Productos de Consumo de China (CICPE) se realiza en Haikou, provincia de Hainan, reuniendo a empresas globales que presentan lanzamientos tecnológicos y tendencias de consumo inteligente.

El evento destaca por mostrar cómo la inteligencia artificial, la automatización y la innovación aplicada impactan la vida diaria, en un contexto de apertura comercial y beneficios arancelarios que buscan atraer consumidores y socios internacionales.

Uno de los focos de la CICPE 2026 es la integración de la inteligencia artificial en productos de uso cotidiano. Entre ellos destacan gafas inteligentes capaces de traducir en tiempo real hasta 89 idiomas, además de asistir en tareas como navegación, pagos digitales y apoyo educativo.

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