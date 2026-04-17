Jordi Castell dio detalles clave tras lanzar "bomba" sobre ministra: "Saquen sus conclusiones"

Tras sacudir a la farándula política con la "bomba" sobre una ministra que fue amante de un hombre que tenía cuatro hijos y que "destruyó ese matrimonio", Jordi Castell entregó detalles clave sobre la identidad de aquella secretaria de Estado y llamó a sus seguidores a sacar "sus propias conclusiones" sobre su identidad.

Aunque el fotógrafo y panelista de televisión nuevamente no quiso identificar a la aludida ministra, reiteró que "hay una ministra que le quitó un hombre, que tenía cuatro hijos con su señora, que fue su amante y que duerme con él ahora", y soltó como dato clave de que "es una de las ministras más expuestas del actual Gobierno".

"Saquen sus propias conclusiones", dijo Castell en su cuenta de TikTok, donde defendió la revelación en el contexto de la religiosidad y postura pro familia que promueve el Presidente José Antonio Kast.

Por ello, el panelista insistió en que se ve "en la obligación de reírme un poco de esta situación, porque hay una ministra que tiene mucha exposición en los 30 días que lleva el Gobierno y, claro, tengo esa información y la tengo que compartir, porque si ellos quieren exponer su forma de pensar, de sentir o de creer que funciona valóricamente la vida, yo cuento esto".

"Pero hablemos de valores: el valor de quedarse callado, el valor de respetar y el valor de dejar que el resto de la gente ande tranquila. Después de eso, empezamos recién a cuidar lo que tenemos que decir o lo que tenemos que omitir", emplazó Castell.

El panelista advirtió que "vamos a irnos con cautela, porque existen los programas de farándula, existen los programas políticos, pero existen los valores y si hay una autoridad máxima que va a necesitar cuatro veces a la semana ir a una misa en La Moneda, que va a apuntar con el dedo a quienes históricamente hemos sido discriminados, voy a tomarme la libertad de seguir contando que son súper incómodas y que están bajo el alero de un Gobierno de extrema derecha".