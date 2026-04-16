Jordi Castell lanza "bomba" sobre una ministra: "Fue la amante, destruyó ese matrimonio"

Una verdadera "bomba" de farándula política detonó el panelista de televisión Jordi Castell, quien con la religiosidad y postura pro familia del Presidente como contexto, reveló que una ministra del gabinete "era la amante de un hombre que tenía un matrimonio con cuatro hijos, destruyó ese matrimonio, se quedó con ese hombre y hoy está con él".

"Tenemos un Presidente que va a misa cuatro veces a la semana y que está ligado al lado conservador de la religión, no sé si sabrá que una de sus ministras fue la amante de un hombre casado con cuatro niños; y que fue encarada, descubierta, pro la mujer 'gorreada' (sic), que todos conocemos, porque es una destacadísima mujer de redes sociales", lanzó en el programa "Tal Cual" de TV+.

La revelación dejó perplejos a sus compañeros de programa -Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela-: "Tú me estás mintiendo", replicó la otrora animadora del Festival de Viña.

"Sigue con él, sí... cuando tienes la piel gruesa, para meterte con un hombre casado, con cuatro hijos, y después ser parte de un gobierno ultrarreligioso, me parece que hay algo que al menos a mí no me calza", agregó.

"Pero el Presidente tiene que saber, cómo no va a saber. ¿Importa o no importa? Yo creo que sí importa", añadió Argandoña.

Sobre cómo se descubrió la infidelidad, Castell detalló que a la mujer engañada "le soplaron: 'tu marido no anda en una reunión de trabajo en un país, está en el otro país, está con esta mujer, son amantes hace un año y van a llegar en este vuelo...'".