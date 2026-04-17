Límite a la gratuidad, cuarta versión del Gobierno: ahora sí que ya no va

"El limitar la gratuidad por sobre los 30 años de edad no va a estar en esta iniciativa", aseguró este viernes el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, buscando dar por finalizada, tras varios idas y vueltas, una de las controversias que rodeaba el Plan de Reconstrucción Nacional: la idea de limitar la gratuidad universitaria.

Desde Valparaíso, el secretario de Estado confirmó que, tras una reunión clave que sostuvo con sus pares Claudio Alvarado (Interior) y Jorge Quiroz (Hacienda), se decidió no avanzar en la criticada medida.

La participación de estos ministros en el encuentro no es casualidad, dado que tanto Alvarado como Quiroz fueron protagonistas de la ambigüedad del Gobierno en esta materia, generando inquietud en el Congreso y en la opinión pública.

Las versiones del Gobierno

En primera instancia, en los primeros días de Gobierno, La Moneda propuso limitar la gratuidad universitaria a personas menores de 30 años, un aplazamiento para el ingreso de nuevas universidades al sistema y frenar la extensión del beneficio a nuevos deciles.

Tras varios cuestionamientos al respecto, esta semana, luego de la cadena nacional del Presidente José Antonio Kast, minutas que se difundieron indicaron que la limitación no se basaría en un criterio de edad, sino que evitaría que nuevas instituciones entraran al sistema del beneficio de la gratuidad durante un periodo de cuatro años.

Una postura similar a tuvo el ministro Alvarado, quien, en conversación con Cooperativa, había dado por superada esa controversia: "Es una discusión menos que vamos a tener en el Congreso", aseguró.

Pese a esto, la polémica volvió a resurgir de la mano de Quiroz, quien confirmó que se iba a mantener la idea de limitar la gratuidad universitaria, explicando que la restricción no estaría definida por la edad de 30 años, sino por el tiempo transcurrido desde el egreso de la educación media.

La situación generó sorpresa en el Congreso, sobre todo en parlamentarios oficialistas, que dijeron que en la interna no estaba considerada el límite al acceso de la gratuidad.

Finalmente, tras varias versiones, este viernes el ministro García Ruminot confirmó que la bullada propuesta no seguirá adelante.

"Tuvimos una reunión ayer -en la noche- con el ministro Jorge Quiroz y el ministro Claudio Alvarado, y puedo informarles que el limitar la gratuidad por sobre los 30 años de edad no va a estar en esta iniciativa", confirmó el secretario de Estado.