Una violenta balacera se registró este jueves en calle Juan Bolívar, en el sector norte de Antofagasta. En el lugar, un grupo de sujetos premunidos con armas de fuego comenzó a disparar a plena luz del día hacia el interior de una villa ubicada en el sector.

Tras el reporte de los vecinos, personal de Carabineros concurrió rápidamente al sitio del suceso, sin embargo, los atacantes ya habían huido. Los efectivos procedieron a cercar el perímetro y lograron levantar importante evidencia balística para la investigación. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas producto de este grave incidente.

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