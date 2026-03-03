Empresa tecnológica china presenta el primer "Robot Phone"

La marca tecnológica china Honor presentó esta semana lo que calificó como el primer "Robot Phone" de la industria, un día antes del inicio del Congreso Mundial de Móviles (MWC por siglas en inglés) 2026, en Barcelona, y dio a conocer su nuevo concepto de Augmented Human Intelligence (AHI).

En un evento global de lanzamiento celebrado en la ciudad española, Honor presentó el desarrollo de lo que la compañía describió como una nueva especie de teléfonos inteligentes.

El director ejecutivo de la empresa, Li Jian, señaló que el dispositivo incorpora el primer sistema de cámara con estabilizador de tres ejes integrado en un teléfono inteligente.

Según la compañía, el producto rompe con el estereotipo del tradicional "bloque negro aburrido" de los teléfonos móviles, al combinar dos capacidades centrales de Inteligencia Artificial (IA), con interacción inteligente encarnada e imagen de nivel insignia, para ofrecer lo que Honor denomina como una experiencia de IA encarnada.

El dispositivo admite videollamadas con IA en múltiples ángulos, interacción con lenguaje corporal expresivo y movimientos rítmicos, además de prestaciones de imagen de nivel cinematográfico, incluidas funciones avanzadas de estabilización de video y seguimiento de objetos mediante IA.

Durante el evento, Honor presentó formalmente el concepto de AHI, un compromiso a largo plazo para la IA centrada en las personas.

"Debe combinar el coeficiente intelectual (IQ) con la inteligencia emocional (EQ), reforzando la capacidad humana para adaptarse, evolucionar y disfrutar del presente en un mundo que cambia rápidamente. Esa es la filosofía AHI en la que cree Honor", afirmó Li.

Ese mismo día, Honor también lanzó a nivel mundial el teléfono inteligente plegable insignia, el Magic V6, con un grosor plegado de apenas 8,75 mm, y además el primer robot humanoide de la compañía