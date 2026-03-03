Diputados aprobaron ley que exige test de drogas a micreros y choferes privados

La Cámara de Diputados aprobó este martes la "Ley Alberto", que exige a las empresas de transporte públicas y privadas a someter a un test de drogas a sus choferes.

La iniciativa, impulsada por la diputada Carolina Marzán (PPD), toma su nombre del caso de Mauro Alberto Gómez, estudiante que falleció atropellado por un chofer que conducía bajo la influencia de las drogas.

"Este es un proyecto humano, de sentido común, que en realidad ni siquiera deberíamos estar legislando en nuestro país. La responsabilidad y la conducción de una persona al volante que lleva familias, que lleva vidas en sus manos, es fundamental. Esta iniciativa plantea que las empresas cada cuatro meses van a tener que hacer un examen a quienes conducen, y dar cuenta al Ministerio de Transporte de los resultados de estos exámenes, y si no lo hacen van a establecerse sanciones también", planteó la parlamentaria.

El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, destacó que "este proyecto es un avance significativo, porque nos va a permitir controlar de mejor manera y otorgarle mayor seguridad a nuestro transporte público en general. Hemos visto cómo en estos cuatro años de gobierno el sistema de transporte público ha avanzado con electromovilidad, mayor tecnología, pero necesitábamos este avance significativo para poder darle mayor seguridad a las personas que van al interior de un bus, y perseguir aquellas conductas negativas como son el uso del alcohol y de las drogas en la conducción del volante".

El proyecto seguirá su segundo trámite legislativo en el Senado.