Xi'an inaugura su nueva línea del Metro con conducción 100% autónoma

Por Fabián Pizarro desde Xi'an, China

Xi'an, la capital de las 13 dinastías, es una de las ciudades más antiguas e importantes de China, y recientemente ha inaugurado la Línea 8 (Circular) del metro de la ciudad.

Esta nueva línea, que se extiende por aproximadamente 50 kilómetros, todas subterráneas, cuenta con 37 estaciones, que se auto conectan vía transbordo con 13 otras líneas.

Pero lo que la caracteriza, y hace única en su tipo en la ciudad, es que esta línea es la primera 100% automatizada, además es la primera circular en toda la red de metro de Xi'an.

Utilizando trenes de "tipo A" con tecnología de punta, cuentan con una longitud total de 140 metros y un ancho de 3 metros, lo que mejora la capacidad de carga de los trenes en aproximadamente un 31% en comparación con las líneas existentes. Esta línea es un testimonio del avance tecnológico del país, que no solo se ve en las grandes capitales del "gigante asiático".

A través de la combinación de tecnología avanzada y un diseño innovador, la Línea 8 se convierte en una experiencia de viaje no solo eficiente, sino también cómoda.

Dante Martínez, ingeniero colombiano que trabaja en la red de Metro de Xi'an, quien nos hizo el recorrido por las estaciones, explica que al ser la Línea 8 una de las últimas en implementarse cuenta con mejores "sistemas de iluminación, de presión y automatización" de la red, "lo que la hace única".

Martínez destaca que esta nueva línea cumple con todo los requerimientos internacionales de automatización, además destaca el valor que tiene para la ciudad posicionarse con las grandes capitales del país.

Tuvimos la oportunidad de conocer esta línea y explorar no solo su funcionalidad, sino también el ambiente cultural que rodea cada estación temática.

Una de las joyas de esta línea es la Estación Hanyao, ubicada en eldistrito de Yanta, muy próxima al Parque de Ruinas de Hanyao. Este parque, que alberga la historia de la trágica pero hermosa leyenda de amor de Wang Baochuan y Wang Yun, ofrece a los visitantes un vistazo a las profundidades de la cultura local.

Dicha estación fue diseñada con un enfoque en la estética, pero además muy funcional y con diseño futurista, destacando un impresionante techo abovedado sin columnas, que crea un espacio abierto y acogedor. Con un diseño que evoca la fluidez del agua, la estación es un homenaje a la conexión entre la naturaleza y la arquitectura.

Además, la Línea 8 y la Estación Hanyao están conectadas con el pasado y el presente de Xi'an a través de diversas iniciativas culturales. La plataforma "Metro de Xi'an + Historias de Xi'an" ofrece a los pasajeros la oportunidad de escuchar relatos sobre la historia de la ciudad mientras viajan. Esta innovadora propuesta conecta a los pasajeros con la rica herencia cultural de Xi'an, transformando cada viaje en una lección de historia.

En sus estaciones existe un servicio especial para pasajeros con necesidades especiales, como ancianos, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

Cada vagón cuenta con temperaturas diferenciadas con aire acondicionado. Los vagones se dividen en "aire acondicionado fuerte" y "aire acondicionado débil" en el mismo tren. Los pasajeros pueden elegir el vagón que mejor se adapte a su temperatura. Esta diferenciación se puede hacer a través de las señales en las puertas de aislamiento o en a estación.

Utilizando datos del centro de comando de la red de metro, los pasajeros pueden ver la congestión del metro en los próximos 15 minutos a través de la "App del Metro de Xi'an" y también monitorear la congestión de los vagones en las pantallas del andén, eligiendo así el momento, estación y ruta más convenientes para viajar.

La nueva Línea 8 del metro de Xi'an representa más que un simple medio de transporte; es una invitación a explorar y descubrir la ciudad.