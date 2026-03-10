Tras cinco años, la estatua del general Baquedano volvió a su remodelada plaza

Pasadas las 04:00 horas de este martes se terminó la reinstalación de la estatua del general Manuel Baquedano en el sector de Plaza Italia, tras su retiro hace cinco años para restauración, a propósito de los graves daños que sufrió durante la época del estallido social.

La instalación del monumento -que permaneció durante este tiempo en el Museo Histórico y Militar- fue supervisada por el nuevo comandante en jefe del Ejército, Pedro Varela; junto con autoridades civiles, como el gobernador metropolitano, Claudio Orrego.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, destacó que "el general Baquedano ha retornado al lugar que nunca debió abandonar. Hoy día tenemos de vuelta al general Baquedano".

"100 años soportó todos los terremotos, soportó todas las tormentas, lo único que no soportó fue a aquellos que intentaron a través de la violencia arrebatarnos la democracia, aquellos que a través de la violencia intentaron ganarle a la razón, y el general Baquedano, en su caballo Diamante y en su plinto, durante 100 años, soportaron todo tipo de vicisitudes, salvo cuando un grupo de delincuentes intentó botarlos, pero ni ellos pudieron", añadió.

La autoridad comunal insistió en que "después de cinco años podemos decir que el general Baquedano volvió a este, su lugar, su lugar de origen, como un vecino de Providencia".