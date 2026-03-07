Ante una docena de mandatarios latinoamericanos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no tiene tiempo de aprender español: "No voy a aprender su maldito idioma", afirmó entre risas.

El mandatario republicano hizo estas declaraciones durante la cumbre "Escudo de las Americas", en Miami, con líderes de derecha de la región, entre ellos el Presidente electo chileno, José Antonio Kast; el mandatario argentino, Javier Milei, y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Durante su discurso, Trump subrayó que su secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, tiene una "ventaja lingüística" sobre él, dado que habla español.

"No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo. No tengo problema con los idiomas, pero no voy a dedicar tanto tiempo a aprender el suyo", declaró provocando las risas de algunos asistentes.

El republicano dijo que prefiere tener "un buen intérprete" y, acto seguido, contó una anécdota sobre una conversación con un mandatario extranjero, cuya identidad no reveló, en la que una intérprete no le tradujo bien. Según relató, se dio cuenta del error a pesar de no entender el idioma.

Posteriormente, Rubio ofreció unas palabras en español, tras lo cual Trump bromeó con que su secretario de Estado "es mejor en español" que en inglés. En una línea similar, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró entre risas que él solo habla "americano".

