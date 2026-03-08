Sujetos dejaron un cadáver frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal

La Municipalidad de Quinta Normal confirmó que un cadáver oculto en una caja de cartón fue abandonado afuera del domicilio de la alcaldesa Karina Delfino, restos que fueron encontrados este domingo.

La información preliminar del caso indicaba que recolectores de basura realizaron el hallazgo en la esquina de Avenida Carrascal con Embajador Gómez, frente a la Subcomisaría Carrascal de Carabineros, mientras retiraban residuos del sector.

"Llegamos con el camión de la basura a sacar puntos fijos. Justo había una camioneta ahí y nos dijeron que tiráramos la caja dentro del camión, que estaba pesada. Mi compañero dijo: 'Está corriendo mucha sangre', y yo le respondí que 'capaz no sea un perro'. El chofer dijo que la abriéramos y (al hacerlo) nos percatamos de que era un cuerpo", relató uno de los trabajadores.

Posteriormente, personal de la PDI corroboró la versión de que terceros arribaron en un vehículo menor y dejaron el cuerpo afuera de la casa de Delfino.

A través de un comunicado, el municipio dijo haber tomado conocimiento del hallazgo: "El bulto fue retirado por personal de la Dirección de Aseo del municipio, tras lo cual se pudo comprobar que correspondía a un cuerpo, por lo cual se pusieron en funcionamiento los procedimientos policiales e investigativos que corresponden a una situación de este tipo".

"Efectivamente, cabe informar que el cuerpo fue depositado frente al domicilio de la alcaldesa Karina Delfino", puntualiza el escrito, antes de subrayar que "la municipalidad entregará todos los antecedentes y colaboración que se requiera para una rápida investigación de este caso".

Posteriormente, la propia alcaldesa se refirió a lo ocurrido ante la prensa, y si bien descartó haber recibido amenazas previamente, relevó que "por la gravedad del hecho hemos pedido celeridad en la investigación, que se despeje todo lo que haya que despejar, particularmente las especulaciones respecto al caso".

"En función de lo mismo, me voy a juntar a primera hora de mañana con el ministro de Seguridad (Luis Cordero), para poner la gravedad en este caso", cerró Delfino.

Hasta el momento, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía "ha logrado establecer que la víctima corresponde a una persona de sexo femenino, la cual se encontraba maniatada y al interior de una caja", indicó la persecutora Camila Palma.

La fiscal añadió que "instruí diligencias a la PDI, específicamente a la Brigada de Homicidios Centro Norte, para que adoptara el procedimiento y realizara diligencias de especialidad en conjunto con Lacrim" para esclarecer la dinámica del crimen, y eventualmente dar con los responsables.