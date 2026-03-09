Aseguran que familia de Emilia Dides estaría "preocupada" por comportamiento de Sammis Reyes

Durante las últimas semanas, Sammis Reyes ha estado en el centro de la polémica por su comportamiento.

Poco después de convertirse en padre, el exjugador de la NFL ha protagonizado varias controversias tras verse involucrado en una pelea con Cuco Cerda, revelarse su errático comportamiento en el Festival de Viña y ser vetado de los eventos de la productora Bizarro.

La preocupación del círculo de Emilia Dides

En este contexto, la periodista Paula Escobar reveló que el círculo cercano de Emilia Dides, pareja del deportista y madre de su hija, ha estado preocupado por la actitud de Reyes.

"Encuentran que él es muy intenso y los comportamientos que tienen no le suman a la hija", afirmó la comunicadora en el podcast "Quién es uno".

Asimismo, la panelista de "Zona de Estrellas" señaló que en la familia Dides "estarían un poco preocupados por la relación de la Emilia por los comportamientos del muchacho (Sammis Reyes) en sí. Los comportamientos públicos y privados".

"Me da la sensación de que cuando una mujer y un hombre están metidos en estas relaciones medias tóxicas, los involucrados no se dan cuenta", opinó Escobar.

Respecto a las participaciones de la exMiss Chile en eventos, programas y demases, la periodista recordó que "los bonos de la Emilia están bajando. Acuérdate que ya la bajaron de un evento de la Pampilla, que no la van a volver a llamar nunca más. Está vetada por Bizarro, que queramos o no, es la productora que tiene el monopolio".