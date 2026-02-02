Arranca en China el "chunyun", la mayor migración humana del planeta

La época de viajes en China por el período festivo del Año Nuevo lunar, conocida como "chunyun", comenzó este lunes con las previsiones apuntando a hasta 9.500 millones de desplazamientos en los 40 días hasta el próximo 13 de marzo, lo que supondría batir de nuevo un récord histórico.

Este período de desplazamientos, considerado el mayor movimiento anual de personas del mundo, coincide con la celebración del Año Nuevo chino, cuyas vacaciones oficiales se ampliarán por primera vez a nueve días, del 15 al 23 de febrero, en una medida orientada a estimular el consumo interno.

El "chunyun" (acrónimo en chino de 'primavera', ya que en mandarín la época festiva del Año Nuevo lunar se conoce como 'festival de la primavera', y 'transporte') tradicionalmente se vincula a un regreso a la tierra de origen para pasar las fiestas en familia, aunque en los últimos años muchas personas eligen estas fechas para realizar viajes turísticos.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, los viajes por ferrocarril podrían alcanzar los 540 millones, mientras que los desplazamientos en avión se situarían en torno a los 95 millones, ambas cifras por encima de los máximos históricos registrados hasta ahora durante este periodo.

Las autoridades indicaron que se reforzará la capacidad del sistema de transporte en las rutas más concurridas y en las zonas con mayor demanda para atender el aumento previsto de la movilidad.

El 'chunyun' suele utilizarse como indicador de la actividad económica y como una prueba de presión para la infraestructura de transporte del país, en un contexto en el que China busca impulsar el consumo y los servicios como motores de una demanda doméstica.

Durante el Año Nuevo lunar, la principal época vacacional del año en China, el país se paraliza para cumplir tradiciones como limpiar las casas a fondo, colgar recortes de papel para atraer buena suerte, decorar las calles y celebrar grandes banquetes familiares.