Dos exalumnos del Internado Nacional Diego Barros Arana (INBA) identificados como V.A.M.G., de 18 años, y B.G.G., 19 años, fueron detenidos, acusados de haber cometido desórdenes graves en el frontis del establecimiento hace cinco meses.

Los jóvenes cursaban cuarto medio cuando -según la investigación del OS-9 de Carabineros- participaron, el 13 de octubre de 2025, en una protesta violenta al exterior del liceo, y fueron captados lanzando bombas molotov.

Los acusados tenían sus rostros cubiertos y vestían overoles, pero la policía los identificó y los entregó a la Justicia, que impuso arresto domiciliario nocturno a V.A.M.G. y firma mensual a B.G.G., además de arraigo nacional y la prohibición de acercarse al establecimiento para ambos. Asimismo, fijó un plazo de 120 días de investigación.

