Del té a la danza tradicional: la gran celebración del Año Nuevo Chino en el Museo Artequin

El Museo Artequin se prepara para recibir una de las festividades más importantes del calendario lunar: el Año Nuevo Chino.

Bajo el concepto de "Museo Nocturno", la institución diseñó una jornada maratónica que busca acercar las tradiciones milenarias a la familia chilena, adelantándose a las fechas oficiales para aprovechar la temporada de verano en la capital.

Daniela Díaz, coordinadora del área educativa del museo, destacó en entrevista con Efecto China de Radio Cooperativa que esta edición será excepcional por su extensión horaria.

"Nuestras actividades van a partir a las 10 de la mañana y terminan a las 10 de la noche. Va a haber muchas actividades durante el día: talleres, presentaciones especiales de música, danza, bailes tradicionales y también algunas charlas".

Puente cultural con el apoyo de la Embajada

La realización de este evento no es casual, sino el resultado de una estrecha colaboración con organismos oficiales. Díaz reveló que la preparación ha sido un proceso de aprendizaje profundo para el equipo del museo.

"La Embajada de China nos invitó a hacer esta celebración... son ellos más el Instituto Confucio los que nos han apoyado 100% en esto, entregándonos libros para poder informarnos y acompañándonos en distintas reuniones", destacó.

Este vínculo también ha permitido garantizar la fidelidad de la experiencia. Según explicó la coordinadora, el objetivo es "llevarlo al público de la manera más fidedigna posible con los símbolos que sea necesario entregar y con los colores también".

Además, adelantó una primicia para los amantes del arte: "Durante el 2026 vamos a tener una muestra de arte relacionado con el papel que precisamente nos trae la Embajada de China".

Talleres interactivos y gastronomía tradicional

El formato interactivo del Artequin se mantendrá presente tanto en el interior del edificio como en su frontis. El cronograma incluye actividades paralelas que permitirán a los asistentes elegir su propio recorrido.

"Van a estar funcionando varias cosas de manera paralela; talleres que van a ser continuados, es decir, a la hora que tú llegues al museo se van a estar realizando actividades", señaló Daniela Díaz.

Entre los principales atractivos se encuentran:

Degustaciones de té.

Presentaciones de danza y música tradicional.

Talleres artísticos (muchos de ellos sin costo adicional a la entrada).

Foodtrucks de comida tradicional china para completar el panorama.

Díaz enfatizó que el interés del público chileno por estas tradiciones es "altísimo", recibiendo consultas diarias de adultos y adolescentes interesados en vivir una experiencia "lo más auténtica posible".

Coordenadas y entradas

El evento se realizará el martes 30 de enero en la sede del museo, un edificio icónico ubicado en la comuna de Estación Central.

Dirección : Avenida Portales 3530, Estación Central (Frente al Parque Quinta Normal).

: Avenida Portales 3530, Estación Central (Frente al Parque Quinta Normal). Cómo llegar : Metro Estación Central (Línea 1) o Metro Quinta Normal (Línea 5).

: Metro Estación Central (Línea 1) o Metro Quinta Normal (Línea 5). Horario : 10:00 AM a 10:00 PM.

: 10:00 AM a 10:00 PM. Valores : $3.000 para niños y $5.000 para adultos.

: $3.000 para niños y $5.000 para adultos. Venta de entradas: Disponibles en el sitio web oficial www.artequin.cl.

Revisa este link el cronograma de la celebración.