Sichel sigue resistiéndose a la desmunicipalización de colegios y propone un sistema mixto

El traspaso de los colegios municipales de las comunas de La Florida, Ñuñoa y Peñalolén al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) La Quebrada, que se concretará a a partir del 1 de enero de 2027, reabrió el debate sobre la desmunicipalización de los establecimientos públicos.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel -que es crítico del proceso-, planteó la necesidad de crear un sistema mixto para mejorar la educación pública.

"La mejor alternativa, primero, debe partir de salir de los dogmas y empezar a buscar soluciones eficaces. Como estamos viendo hoy el sistema educativo, lo más eficaz es buscar un sistema mixto en que colegios con buenos rendimientos mantengan el rendimiento actual mejorando la subvención y disminuyendo la cantidad de alumnos por sala, que yo creo que es la urgencia número uno", sostuvo.

"Y dos, aquellos (establecimientos) que tienen debilidades en el sistema y el sostenedor no pueda sostenerlos o lo haga mal, que efectivamente pasen a ser parte del sistema SLEP", agregó.

Desde el Senado, la presidenta Paulina Núñez (RN) reconoció que el sistema debe mejorar, pero es necesaria una instrucción del Ejecutivo.

"Se venía haciendo incluso en el Gobierno del Presidente Boric respecto de los parlamentarios. Hoy día vemos parlamentarios -me atrevería a decir desde la senadora (DC Yasna) Provoste a quien habla-, que hemos tenido una situación muy compleja en nuestra región, lo digo por Atacama, y evidentemente que hay una cuestión que hay que mejorar. Y, por lo tanto, si eso se hace a través de una indicación del Gobierno o se hace a través de alguna iniciativa nuestra que cuente con el patrocinio del Ejecutivo, yo lo veo que sería una buena medida", afirmó.

Angélica Beltran, experta en educación y directora ejecutiva de Prisma Innovación Educativa, señaló que los SLEP "siempre han generado tensión en varias comunas. Algunos alcaldes, como Sebastián Sichel de la comuna de Ñuñoa, han manifestado su oposición y es importante entender su preocupación sobre los diferentes fundamentos que no deben ser desestimados".

"Todos los alcaldes son elegidos por votación popular, entonces para muchos municipios los colegios han sido parte central de su gestión territorial, de su identidad, también de su vínculo con las comunidades educativas. Este traspaso implica también perder la capacidad directa de decisiones sobre ámbitos sensibles de la política local", aseveró.

Asimismo, agregó que los procesos de traspaso presentan dificultades como la falta de información, debilidades en la coordinación entre el nivel central y los territorios, y un déficit financiero.