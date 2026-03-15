Netanyahu publicó un video en el que ironizó sobre los rumores de su muerte

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, publicó este domingo en X un video en el que se le ve pidiendo un café y, con un juego de palabras, aludió a los rumores iraníes que lo daban por muerto.

En el video, su asistente le pregunta directamente sobre las especulaciones que en la última semana se han difundido en internet sobre su asesinato, y Netanyahu respondió "me apasiona el café (...) Me apasiona mi gente", usando un verbo que en hebreo podría traducirse como "me muero por un café".

Los rumores crecieron cuando, en un discurso en vivo que fue grabado, un efecto óptico en el segundo 0:33 provocó que parezca que tiene seis dedos en una mano; un error común en contenidos sintéticos pero que sirvió para que ese fragmento se hiciera viral y muchos alegaran en las redes que había sido asesinado.

Análisis descartó video hecho con IA

Un análisis forense de EFE Verifica descartó que el video -en el que entregó el discurso- hubiera sido creado por inteligencia artificial, y un visionado fotograma a fotograma demostró que el supuesto dedo adicional es el dorso de su mano, que sobresale junto a la sombra del meñique.

Tras descargar la pieza y someterla a la herramienta especializada detección y análisis forense de IA Hive Moderation, los resultados concluyeron que "es poco probable que contenga contenido generado por IA o deepfake".

El análisis técnico arrojó un 1,9% de probabilidad de que el video contenga elementos sintéticos, lo que equivale a un 98,1% de probabilidad de que sea una grabación real.

EFE Verifica ya ha desmentido anteriormente otras informaciones falsas relacionadas con este contexto, como las que afirmaban un bombardeo a su vivienda que provocó la muerte de su hermano o que el primer ministro padecía cáncer de sangre.