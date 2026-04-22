E-Club del Instituto Confucio explora la mitología china: claves sobre dragones, dioses y héroes

El Instituto Confucio Santo Tomás realizará el próximo lunes 27 de abril a las 18:00 horas una nueva edición de su E-Club Chino, enfocada en la mitología china, a través de Zoom y Facebook Live.

La actividad, abierta a todo público, busca acercar al público chileno a las leyendas que han marcado la cultura del país asiático y que siguen presentes en sus tradiciones.

Mitología china: historias que siguen vigentes

Bajo el título "Dragones, dioses y héroes: leyendas de la China milenaria", el encuentro será liderado por Andrea Mella, coordinadora de Cultura de la Fundación CLEC y especialista en historia y cultura china.

Durante la jornada, se revisarán relatos emblemáticos de la mitología china, como la historia de Meng Jiangnü y la Muralla China, los fantasmas de la Ciudad Prohibida y el monstruo Nian, figura clave en celebraciones como el Año Nuevo Chino.

Estos relatos no solo forman parte del imaginario tradicional, sino que también explican prácticas culturales que se mantienen hasta hoy.

El impacto cultural de los mitos en China

La mitología china ha sido un elemento central en la construcción de la identidad cultural del país. A través de figuras como dragones, fénix y deidades como Chang'e, diosa de la Luna, estas historias han influido en festividades, arquitectura y rituales cotidianos.

Este enfoque permite entender cómo las creencias ancestrales siguen presentes en la vida moderna, algo que también genera interés en audiencias latinoamericanas, incluidas las chilenas, cada vez más conectadas con la cultura china.

Cómo participar desde Chile

La actividad se realizará de forma online y gratuita. Para quienes quieran participar vía Zoom, es necesario inscribirse previamente. También se podrá seguir en vivo a través de Facebook.

Este tipo de iniciativas del Instituto Confucio refuerza el acceso a contenidos culturales sobre China, en línea con el creciente interés por comprender sus tradiciones, historia y sociedad desde Chile.