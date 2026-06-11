Doctor en biotecnología: Varias empresas en el mundo están tratando de reemplazar el cobre y el litio

El doctor en biotecnología Pablo Zamora, quien cofundara la empresa NotCo, advirtió este jueves en Cooperativa sobre la existencia de empresas extranjeras que están realizando trabajos de innovación y desarrollo para reemplazar el cobre y el litio, lo que podría repetir una crisis histórica como la que vivió Chile con el salitre.

En conversación con Lo Que Queda del Día, recordó que el país "ha pasado por una serie de innovaciones, y otras nos han golpeado fuerte. Una de las mayores innovaciones que hubo fue el reemplazo del salitre a través del salitre sintético, e hizo que Chile cayera en una depresión económica importante".

"Chile fue testigo de cómo esta industria básicamente se abolió porque hubo un par de científicos en Alemania que hicieron esto en forma sintética, tomando el nitrógeno desde el aire y no sacándolo desde la tierra", indicó.

El también expresidente del directorio de Fundación Chile advirtió que nuestro país adopta una "postura temeraria" al desdeñar la investigación científica para proteger su propia economía y el desarrollo industrial.

"Hoy día estamos ante la amenaza de que alguien reemplace el cobre rápidamente o el litio", advirtió Zamora, alegando que el riesgo existe "desde hace más de cinco años" y aún no se han tomado medidas de prevención.

"Conozco varias empresas de afuera que están trabajando en reemplazo del litio, en Singapur e Israel. (También) conozco empresas en Inglaterra que están tratando de reemplazar el cobre, y algunas de ellas están bastante cerca", puntualizó.

Falta de I+D: "Un error estratégico"

El experto calificó como un "error estratégico" que las mineras locales prefieran comprar tecnología en Finlandia, Australia o Canadá existiendo centros de desarrollo nacionales.

"Somos expertos en la explotación del recurso natural, pero esa explotación depende de tecnología y conocimiento e innovaciones que vienen de países distintos al nuestro", fustigó.

Finalmente, apuntó a la brecha existente entre la academia y el sector productivo, manifestando que "las universidades se han quedado atrás en la formación y no están desarrollando las competencias que requiere la industria hoy día".

"Tengo el derecho a la duda de que estemos haciendo las cosas correctas y no estemos hipotecando el desarrollo que debiese nacer en Chile", dijo Zamora a Lo Que Queda del Día. (FOTO: FAO ONU).