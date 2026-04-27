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El chino mandarín gana terreno en el extremo sur de Chile

Publicado: | Fuente: Xinhua
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El aprendizaje del chino mandarín comienza a consolidarse en la Región de Magallanes, donde estudiantes universitarios y jóvenes profesionales están incorporando este idioma como una herramienta clave para su desarrollo académico y laboral. La iniciativa se impulsa desde el Instituto Confucio de la Universidad de Magallanes (UMAG), inaugurado en noviembre de 2025 en Punta Arenas.

Ubicado a más de 3.000 kilómetros de Santiago, este espacio educativo refleja el creciente interés por China incluso en zonas extremas del país, en un contexto donde los vínculos económicos, energéticos y culturales entre ambos países continúan expandiéndose.

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