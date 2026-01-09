El deporte se consolida como motor de civismo y progreso cultural en Xiamen

En la mañana del 8 de enero, se inauguró la Séptima Exposición de Maratones de China en el Centro Internacional de Conferencias y Exposiciones de Xiamen. Con un área de exhibición que supera los 20.000 metros cuadrados, esta edición se centra en el modelo de interacción industrial de "exhibición + competencia + conferencia + industria".

Su objetivo es construir una plataforma ecológica de "Deporte+", integrando todos los elementos de la cadena industrial deportiva, desde el equipamiento hasta la gestión de eventos, ofreciendo al público un espacio de intercambio y exhibición autorizada, multidimensional y panorámica.

La exposición destaca por diversos atractivos simultáneos, como la Exposición del Progreso Cultural del Maratón, el Corredor Cultural del 45.º Aniversario del Maratón en China (Xiamen), la lotería deportiva instantánea "Maratón de Xiamen: Luz de la Ciudad", y el foro urbano titulado "La ciudad del pueblo que corre: el maratón como motor del desarrollo urbano de alta calidad".

Séptima Exposición de Maratones de China en el Centro Internacional de Conferencias y Exposiciones de Xiamen.

Además del éxito de la exposición, Xiamen se ha convertido estos días en el epicentro del intercambio cultural deportivo:

8 y 9 de enero: Se celebró el Simposio Nacional sobre Construcción de Cultura Deportiva y Actividades de Intercambio.

Se celebró el Simposio Nacional sobre Construcción de Cultura Deportiva y Actividades de Intercambio. 11 de enero: Se dará el pistoletazo de salida al Maratón de Xiamen 2026, la primera competición de maratón completo de más alto nivel y escala del año en China. Un total de 35.000 corredores de 46 países y regiones se reunirán en la "Isla de las Garzas" (Lùdǎo) para sentir el pulso de una ciudad donde convergen la apertura, la vitalidad y el civismo.

Desde su inicio en 2003, el Maratón de Xiamen atrae anualmente a decenas de miles de atletas de élite y corredores aficionados, tanto nacionales como extranjeros. Impulsada por este evento, la atmósfera de acondicionamiento físico nacional en la ciudad es cada vez más fuerte: el 40% de los ciudadanos hace ejercicio con regularidad.

En los últimos cinco años, el área de instalaciones deportivas ha crecido en 7.568 millones de metros cuadrados, con la construcción de 803 campos deportivos de proximidad y 1.331 kilómetros de senderos de fitness.

El 11 de enero se dará inicio a la Maratón de Xiamen 2026.

El concepto de civismo y progreso cultural también se ha arraigado a través del deporte. Miles de "entrenadores de bienestar público" en Xiamen prestan servicio a casi 500.000 ciudadanos, fomentando nuevas tendencias de comportamiento civilizado. Además, se han creado "Aulas de Civilización Deportiva" para impartir educación y prácticas sobre civismo deportivo a la población.

Desde la promoción del espíritu deportivo hasta la profundización en la educación física; desde la creación de eventos de marca hasta el fomento del ejercicio para todos; y desde el desarrollo de la caridad deportiva hasta la promoción del comportamiento ejemplar de los espectadores: la cultura deportiva se está convirtiendo en la nueva carta de presentación de Xiamen.

En años recientes, la ciudad también ha organizado eventos de nivel mundial como la Liga de Diamante de World Athletics y la Copa Sudirman de bádminton. En 2025, el valor total de la producción de la industria deportiva de la ciudad superó los 70.000 millones de yuanes. Xiamen está utilizando el deporte como pincel para pintar un nuevo lienzo donde la "economía de eventos", el "ejercicio nacional" y la "civilización urbana" se desarrollan en conjunto.