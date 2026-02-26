Cable chino: Kast quiere reunirse con Boric para "aclarar dudas"

El Presidente electo, José Antonio Kast, anticipó que espera sostener una nueva reunión con el Presidente Gabriel Boric para aclarar las dudas que ha generado el polémico proyecto del cable submarino que conectaría Chile con China, y que causó sanciones a tres funcionarios del Ejecutivo por parte de EE.UU.

"Le solicité al Presidente de la República que podamos tener una reunión más antes de asumir, donde podamos asistir como equipo", planteó el futuro Mandatario este jueves, apuntando a la necesidad de discutir ciertas materias con quienes deberán abordarlas a partir del 11 de marzo.

"En temas de migración asistiría, por ejemplo, el ministro del Interior (Claudio Alvarado); en temas internacionales, el canciller (Francisco Pérez Mackenna); en temas de conectividad y comunicaciones, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones (Louis de Grange) y el ministro de Hacienda (Jorge Quiroz), porque ha habido debate, y eso se aclara conversando y planteando legítimas dudas", profundizó el republicano.

Más temprano, el futuro titular del Interior indicó en una entrevista que, durante la reunión bilateral que el actual ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, sostuvo con su sucesor el 13 de febrero, el Ejecutivo no dio cuenta de eventuales gestiones vinculadas con el proyecto.

Alvarado lo informó después de que De Grange no asistiera ayer a un segundo encuentro con Muñoz, en el que supuestamente se le iba a entregar esa información.

Louis de Grange en una nueva jornada de capacitación en la Contraloría este jueves. (Foto: ATON)

Para el diputado Frank Sauerbaum (RN), "llama la atención la falta de transparencia y claridad con la cual se tramitó este proyecto", acusando una "falta de información e información contradictoria", al tiempo que cuestionó que "se haya tramitado en tan corto tiempo, considerando la magnitud de la inversión", y expresó "dudas respecto de la relación que tiene el subsecretario de Telecomunicaciones del Partido Comunista (Claudio Araya) con el gobierno chino".

"Uno hubiese esperado que el próximo Gobierno tuviera toda la información para tomar una decisión de Estado. Pero bueno, esperamos que la comisión investigadora de la Cámara de Diputados pueda aclarar estas y otras dudas", puntualizó el opositor.

Segunda capacitación en la Contraloría

El Presidente electo se refirió nuevamente a la controversia tras acudir a la Contraloría junto con 15 de sus futuros ministros y algunos subsecretarios para participar de una segunda capacitación antes de asumir el Gobierno.

En esta ocasión, la cita se extendió por cuatro horas, y se adelantó que habrá un tercer encuentro programado para los próximos días, al que podrán asistir aquellas autoridades que no pudieron participar de las dos anteriores.

Después de esta jornada de inducción, Kast manifestó que el Gobierno saliente tiene la oportunidad de entregar las cuentas en orden, y que su Administración luego podrá recibir y auditar las cuentas públicas.