El diseño urbano brilla en la Semana de la Moda de Xiamen

La Semana Internacional de la Moda de Xiamen 2025 transformó los espacios urbanos de esta ciudad costera del sur de China en escenarios de creatividad y diseño.

Bajo el lema "La moda sucede naturalmente", el evento apostó por acercar la moda al público general, integrando pasarelas, arte y estilo de vida en lugares emblemáticos como la calle Zhongshan y la isla Gulangyu.

Un nuevo modelo de pasarela urbana

A diferencia de las tradicionales semanas de la moda celebradas en recintos cerrados, Xiamen trasladó su pasarela al espacio público, ofreciendo 12 desfiles en la histórica calle Zhongshan. Marcas chinas e internacionales presentaron sus últimas colecciones, con un desfile inaugural organizado junto a Harper's Bazaar China.

El diseñador Chen Yu, ganador del 28.º Premio "Cúpula de Oro" (el máximo reconocimiento al diseño en China), presentó su colección inspirada en la palabra mongola "Esperanza".

También destacó la marca sino-estadounidense ZOELLE, con su propuesta "Destello".

Entre los asistentes estuvieron figuras del entretenimiento como Irene Wan y Ron Ng, quienes aportaron glamour al evento.

Moda, cooperación y estilo de vida

Durante la ceremonia inaugural, la organización firmó acuerdos de cooperación con Harper's Bazaar China, Forbes China y el Departamento de Promoción del Comercio Internacional de Tailandia. Estos convenios buscan fortalecer la conexión entre marcas, contenidos y oportunidades comerciales, consolidando a Xiamen como centro de moda deportiva e innovación creativa en el sur de China.

Paralelamente, se lanzó el "Festival de Buena Vida", un mercado urbano con más de 130 marcas centradas en moda deportiva, cultura local, arte y consumo urbano.

El público disfrutó de un espacio interactivo donde la calle se convirtió en exposición, mezclando talleres, actuaciones y experiencias inmersivas.

Tailandia y Xiamen, una alianza creativa

Once diseñadores y marcas emergentes de Tailandia participaron en desfiles y tiendas efímeras, marcando su primera incursión en el mercado chino.

Esta colaboración busca fomentar un intercambio bilateral de talento y creatividad, con beneficios para ambas industrias.

El evento culminó el 19 de octubre en la Academia de Bellas Artes de Gulangyu, donde se anunciaron los resultados de la "Selección Forbes China de las 50 Marcas de Moda Deportiva 2025".

Este cierre unió deporte, diseño y proyección internacional, consolidando la Semana Internacional de la Moda de Xiamen como un referente en la escena asiática.