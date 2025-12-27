PDI detuvo a hombre de 61 años por incendio forestal en Pichidegua

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este sábado a un hombre de 61 años acusado de iniciar un incendio forestal en la comuna de Pichidegua, Región de O'Higgins.

Según se informó, la emergencia fue detectada por detectives del Grupo Preferente de Investigación de Incendios Forestales de la PDI que, junto a equipos del Laboratorio de Criminalística Regional, realizaban diligencias por otro siniestro ocurrido en la misma comuna (Portezuelo Larmahue).

En detalle, se trató de un incendio de bosque originado en el sector de Mal Paso, que tras el trabajo de personal de Bomberos y Conaf, además de vecinos de la comuna, logró ser controlado en su etapa inicial.

En este contexto, los detectives, luego de prestar auxilio, realizaron diversas diligencias de investigación que les permitieron establecer que, mientras un hombre desmalezaba el interior de su propiedad con una orilladora, ésta habría impactado una piedra, lanzando material incandescente que originó un incendio forestal.

Debido a esto, se detuvo a un hombre de 61 años, quien pasará a control de detención este domingo en el Juzgado de Garantía de San Vicente.