La etnia Wǎzú: identidad ancestral en las montañas del suroeste de China

Por Fabián Pizarro Arcos, periodista y director proyecto "Efecto China"

La etnia Wazú, conocida en chino como 佤族, cuenta con una población que supera las 400 mil personas. Los Wa habitan principalmente en zonas montañosas del suroeste de la provincia de Yunnan, cerca de la frontera con Myanmar. Aislados históricamente por la geografía, han logrado preservar una identidad cultural singular, marcada por rituales ancestrales, una profunda relación con la naturaleza y una cosmovisión propia que sigue viva en el siglo XXI.

Los Wzú son considerados uno de los pueblos más antiguos del sur de China. Su historia se remonta a miles de años y está estrechamente vinculada a las montañas, bosques y ríos de la región donde se asentaron. Durante siglos, vivieron en comunidades relativamente autónomas, organizadas en clanes y aldeas, con escaso contacto con el poder central chino.

Este aislamiento geográfico permitió la conservación de tradiciones muy antiguas, pero también generó estigmas. Durante largos períodos, los Wa fueron descritos en crónicas imperiales como un pueblo "remoto" o "primitivo", una visión que comenzó a cambiar recién en el siglo XX, cuando el Estado chino inició políticas de reconocimiento y estudio sistemático de las minorías étnicas.

La lengua wa pertenece a la familia tibeto-birmana y se transmite principalmente de forma oral. Tradicionalmente, no contaba con un sistema de escritura propio, lo que reforzó la importancia de la memoria colectiva, los cantos y los relatos orales como mecanismos de transmisión cultural.

La sociedad wa se organiza en torno a la comunidad. La agricultura ha sido históricamente la base de su economía, complementada por la caza, la recolección y la cría de animales. Las aldeas suelen ubicarse en zonas elevadas y están formadas por casas de madera y bambú, adaptadas al clima y al entorno montañoso.

Uno de los rasgos más distintivos de la cultura Wazú es su espiritualidad animista. Creen que la naturaleza está habitada por espíritus y que los seres humanos deben mantener un equilibrio con ellos para asegurar buenas cosechas, salud y protección comunitaria. Los rituales agrícolas, las ceremonias de agradecimiento y las celebraciones colectivas ocupan un lugar central en su vida cultural.

La música y la danza son elementos fundamentales de la identidad wa. Los bailes colectivos, acompañados de tambores y cantos rítmicos, se realizan durante festivales y celebraciones importantes. Estas expresiones artísticas no solo cumplen una función festiva, sino que refuerzan la cohesión social y transmiten historias, valores y creencias.

La vestimenta tradicional, elaborada principalmente en tonos oscuros y adornada con elementos plateados, también cumple un rol simbólico y ceremonial, especialmente durante fiestas comunitarias.

Los Wa en la China contemporánea

En las últimas décadas, la etnia Wazú ha experimentado profundos cambios. El acceso a la educación, la infraestructura y el turismo cultural ha transformado su modo de vida. Al mismo tiempo, existen esfuerzos por preservar su patrimonio cultural, promover su lengua y proteger sus tradiciones frente a la homogeneización cultural.

Hoy, los Wa representan un ejemplo de la diversidad étnica china y del delicado equilibrio entre desarrollo moderno y preservación cultural. Su historia y tradiciones ofrecen una ventana única para comprender la riqueza cultural que convive dentro de China, más allá de la cultura han dominante.

Va (佤族, Wazú)