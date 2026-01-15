Síguenos:
Un trazo de más y todo cambia: los errores más comunes al escribir caracteres chinos

Publicado:
Un solo trazo mal puesto puede transformar el significado de una palabra en chino mandarín. Esa es una de las principales dificultades -y también fascinaciones- del aprendizaje de los caracteres chinos, un sistema de escritura que sigue reglas precisas y tradicionales. Así lo explica Carla Morales Vallejos, docente del Instituto Confucio Santo Tomás, en una nueva cápsula educativa en Efecto China, enfocada en los errores más comunes al escribir caracteres chinos y su impacto en la comunicación.

