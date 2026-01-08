El Museo Artequin celebrará el Año Nuevo Chino con jornada especial

El próximo viernes 30 de enero, el Museo Artequin, ubicado frente al Parque Quinta Normal, celebrará la llegada del Año Nuevo Chino.

Bajo el concepto de "Museo Nocturno", los asistentes podrán disfrutar de una variada programación llena de color y tradiciones que incluirá recorridos, actividades familiares y experiencias artísticas en una jornada multicultural única, detalló el recinto.

La jornada se extenderá desde las 17:00 hasta las 22:00 horas.

Las entradas se encuentran disponibles a través del sitio web oficial www.artequin.cl, con un valor de 5.000 pesos para adultos y 3.000 pesos para niños y niñas.