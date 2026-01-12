Chile refuerza cooperación comercial con el noreste de China

Chile dio inicio a su agenda comercial 2026 en China con una intensa visita oficial a la ciudad de Changchun, capital de la provincia de Jilin, ubicada en el noreste del país.

La delegación, encabezada por el embajador chileno Pablo Arriarán y el agregado comercial Andrés Gebauer, sostuvo reuniones de alto nivel y actividades de promoción exportadora, con el objetivo de fortalecer la relación económica bilateral y diversificar la presencia chilena en el mercado chino.

Durante la visita, la delegación chilena sostuvo una audiencia oficial con Huang Qiang, secretario del Comité Provincial del Partido, y con el vicegobernador de la provincia.

El encuentro permitió profundizar el diálogo institucional y explorar nuevas áreas de cooperación económica entre Chile y el noreste de China, una zona estratégica por su base industrial y su proyección en innovación.

"Esta instancia permitió profundizar el diálogo y explorar nuevas oportunidades de cooperación entre Chile y el noreste de China, en línea con la estrategia de ProChile de diversificar y ampliar la presencia de nuestra oferta exportable en el centro y norte del mercado chino", destacó Gebauer en LinkedIn.

Tecnología ferroviaria china y presencia en Chile

Otro de los hitos de la agenda fue la visita a CRRC Changchun, uno de los principales referentes mundiales en trenes de alta velocidad. Allí, la delegación conoció la última generación de material rodante, junto con los estándares de calidad, innovación y seguridad que caracterizan a la industria ferroviaria china.

Gebauer resaltó que se trató de "una experiencia que refleja el alto nivel de desarrollo tecnológico de China en transporte ferroviario, cuya presencia ya vemos en Chile a través de los trenes de CRRC-Sifang (filial del conglomerado CRRC Corporation Limited), en el trayecto Limache–Puerto de la región de Valparaíso".

Cereza chilena y deportes de invierno en China

La agenda concluyó con la participación en el lanzamiento del Chilean Cherry Ice & Snow Festival, iniciativa organizada por Frutas de Chile. El evento buscó posicionar la cereza chilena en un contexto de deportes de invierno, asociándola a un snack saludable y premium para el consumidor chino.

Esta acción responde a una estrategia de marketing que apunta a consolidar la imagen de la cereza chilena como un producto de alto valor, adaptado a nuevas tendencias de consumo y a públicos más jóvenes, especialmente en el norte de China.

La visita a Changchun dejó en evidencia una agenda que articula diplomacia, industria, innovación y promoción de exportaciones, y que refuerza el potencial de la relación entre Chile y China en un escenario económico cada vez más diversificado.