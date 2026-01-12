CFA advierte que faltan 822 millones de dólares para financiar el reajuste

En medio de la discusión del reajuste al sector público, la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, advirtió que hacen falta 822 millones de dólares para financiar por completo el proyecto del Gobierno.

Benavides lo expuso ante la Comisión de Hacienda de la Cámara este lunes, donde diputados cuestionaron que ni el ministro del ramo, Nicolás Grau, ni la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, asistieran a la sesión para hacerse cargo de estas observaciones.

"Estimamos que para financiar el reajuste del sector público, se va a requerir de un financiamiento adicional de 822 millones de dólares respecto de las fuentes que fueron identificadas", planteó la líder del CFA, cuando el Gobierno prevé desembolsar poco más de 1.600 millones de dólares.

Previamente, el ministro Grau ha señalado que "cada uno de los órganos del sector público financian los recursos contemplados en su subtítulo 21 con sus presupuestos", aunque no descartó la necesidad de hacer "reasignaciones presupuestarias de cualquier subtítulo de gasto" salvo la deuda pública, y de que lo que falte, saldrá del Tesoro Público.

A pesar de la defensa del Ejecutivo, Benavides expresó: "Como Consejo, queremos advertir que el proyecto de ley de reajuste se formula en un escenario de estrés fiscal, que se caracteriza por déficits estructurales que han sido persistentes por incumplimiento de las metas de balance estructural. Por lo tanto, en este contexto, recomendamos que la Dirección de Presupuestos pueda explicitar detalladamente las fuentes de financiamiento adicionales del reajuste".

Mientras la derecha cuestiona este aspecto fundamental del proyecto, así como los supuestos "amarres" para proteger a funcionarios que sean despedidos en la transición a la Administración Kast, la iniciativa sigue en tabla para ser votada en la Sala de la Cámara el próximo miércoles.