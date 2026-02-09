Unión La Calera doblegó a Cobresal y quedó puntero de la Liga de Primera

Unión La Calera se impuso por 3-1 a Cobresal en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar" en el cierre de la segunda fecha en la Liga de Primera y quedó puntero de la Liga de Primera junto a O'Higgins, manteniendo su buen arranque en el torneo.

El cuadro "cementero" dominó la primera parte del encuentro y fue efectivo de cara al arco de Cobresal, defendido por Alejandro Santander. El elenco de Martín Cicotello abrió el marcador en los primeros minutos mediante Kevin Méndez (8').

Cerca de la media hora de juego, el delantero argentino Francisco Pozzo (29') aumentó la ventaja, y con un fuerte remate dentro del área, Sebastián "Sacha" Sáez anotó el tercero del partido (35').

En la última jugada del primer tiempo, Agustín Nadruz (45+4') anotó el descuento para Cobresal, desahogándose de un tanto anterior que fue anulado por mano en el origen de la jugada.

En el complemento, el conjunto dirigido por Gustavo Huerta dominó las acciones del partido, pero sin profundidad ni ideas para acercarse al arco rival y modificar el marcador. Los rojos aprovecharon esta falta de contundencia para cerrar el encuentro y lograr su segunda victoria en el torneo nacional.

Con este resultado, Unión La Calera alcanzó los seis puntos de O'Higgins, y se ubicó en el primer lugar de la tabla de posiciones gracias a su mejor diferencia de gol. Por su parte, Cobresal se quedó con tres unidades y descendió al noveno puesto.

El siguiente partido del conjunto "cementero" será de visita frente a Colo Colo el domingo 15 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT), por su parte los "Mineros se medirán de local ante Universidad Católica el sábado 14 a las 20:30 horas (23:30 GMT).