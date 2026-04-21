China vende en minutos lo que el mundo vende en meses: el fenómeno del "live commerce"

Por Fabián Pizarro Arcos

China no solo es la fábrica del mundo. Hoy también es el laboratorio del futuro del consumo. Y en ese escenario, el live commerce -ventas por streaming en tiempo real- se ha convertido en uno de los fenómenos más disruptivos del comercio global.

Se trata de transmisiones en vivo donde influencers, celebridades o incluso vendedores de marcas muestran productos, interactúan con la audiencia y venden en tiempo real. Pero no es solo una evolución del e-commerce: es un híbrido entre televisión, redes sociales y tienda digital.

Los números hablan por sí solos. Según el informe "Selling in China - The Rise of Livestreaming E-commerce", en 2024, este mercado alcanzó cerca de 807 mil millones de dólares en China, con más de 833 millones de usuarios participando en transmisiones en vivo, es decir, más del 75% de los internautas del país . Y la proyección es aún más impactante: podría superar 1,1 billones de dólares en 2026 .

Pero lo más impresionante ocurre en las transmisiones mismas. Algunos influencers -como el famoso "rey del lipstick" Li Jiaqi- han llegado a generar hasta 2.900 millones de dólares en ventas en una sola sesión de pocas horas. Sí, miles de millones... en directo.

¿Cómo funciona este fenómeno?

El live commerce en China combina tres elementos clave:

Entretenimiento : las transmisiones son dinámicas, rápidas, con promociones, juegos y demostraciones en vivo.

: las transmisiones son dinámicas, rápidas, con promociones, juegos y demostraciones en vivo. Interacción : los usuarios hacen preguntas en tiempo real y reciben respuestas inmediatas.

: los usuarios hacen preguntas en tiempo real y reciben respuestas inmediatas. Compra instantánea: con un clic, el producto se adquiere sin salir del streaming.

Este modelo transforma al consumidor: deja de buscar productos y pasa a descubrirlos mientras se entretiene.

¿Por qué funciona tan bien en China?

El éxito no es casual. Responde a una combinación de factores estructurales:

Cultura digital y social

En China, el consumo está profundamente integrado con las redes sociales. Más del 70% de los compradores online ha adquirido productos tras verlos en un streaming. Confianza en influencers (KOLs)

Los llamados Key Opinion Leaders no solo entretienen: generan confianza. Funcionan como vendedores, expertos y celebridades al mismo tiempo. Economía de la atención.

El live commerce capitaliza un fenómeno sociológico clave: la atención como moneda. Las transmisiones crean urgencia ("ofertas por tiempo limitado") y sensación de comunidad. Gratificación instantánea.

El consumidor no espera: ve, decide y compra en segundos. Es el triunfo del consumo impulsivo, pero guiado por interacción social.

El fenómeno sociológico detrás

Más allá de lo económico, el live commerce refleja un cambio profundo en el comportamiento humano:

Consumo como experiencia colectiva : comprar ya no es individual, es social y compartido.

: comprar ya no es individual, es social y compartido. Entretenimiento + compra = nueva normalidad : el shopping se vuelve espectáculo.

: el shopping se vuelve espectáculo. FOMO (miedo a perderse algo) : las ofertas en vivo generan urgencia emocional.

: las ofertas en vivo generan urgencia emocional. Relación emocional con el vendedor: los influencers crean vínculos casi personales con su audiencia.

Este modelo responde especialmente a las nuevas generaciones -millennials y Gen Z- que buscan autenticidad, interacción y entretenimiento en cada experiencia digital.

Grandes marcas ya están dentro

El fenómeno no es solo de influencers independientes. Multinacionales han entendido el potencial.

Según Reuters, compañías globales como Reckitt han apostado fuerte por este modelo en China, utilizando influencers, empleados e incluso avatares de inteligencia artificial para vender productos en vivo, alcanzando millones de consumidores.

Además, plataformas como Taobao Live o Douyin (la versión china de TikTok) y Wechat se han convertido en verdaderos centros comerciales en streaming, donde marcas de lujo, tecnología y consumo masivo venden directamente al usuario.

¿Qué significa esto para el mundo?

China no solo lidera: está marcando el camino. Mientras en Occidente el live commerce aún es incipiente, en China ya representa una parte sustancial del comercio digital y sigue creciendo a doble dígito anual.

Lo que ocurre hoy en China probablemente será estándar global en los próximos años.

Porque en el fondo, esto no es solo comercio. Es una nueva forma de consumir, de interactuar... y de vivir el mercado en tiempo real.