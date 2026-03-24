La IA y los autos eléctricos empujan los resultados de Xiaomi, que gana un 76% más

Sectores como los vehículos eléctricos y la Inteligencia Artificial han empujado al alza los resultados de la tecnológica china Xiaomi, que en 2025 tuvo un beneficio neto atribuido de 41.643 millones de yuanes (6.041 millones de dólares, 5.215 millones de euros), un 76,02% más respecto al año anterior.

En la cuenta de resultados que remitió a la Bolsa de Hong Kong -donde cotiza-, la compañía indicó asimismo que su facturación creció un 25% interanual hasta unos 457.287 millones de yuanes (66.336 millones de dólares, 57.268 millones de euros).

La tecnológica atribuye este crecimiento principalmente a "nuevas iniciativas" como los vehículos eléctricos y la inteligencia artificial (IA), que más que triplicaron (+223,8%) sus ingresos hasta unos 106.100 millones de yuanes (15.391 millones de dólares, 13.287 millones de euros).

Dentro de este segmento, Xiaomi logró vender más de 411.000 vehículos durante 2025, superando la meta que se había marcado (350.000) tras haber logrado, en el tercer trimestre, rentabilidad en esta línea de negocio en la que debutó en 2024 con su sedán SU7 para añadir un año más tarde el todocaminos ('SUV') YU7.

Su principal negocio, el de los teléfonos inteligentes ('smartphones'), aportó 186.400 millones de yuanes (27.040 millones de dólares, 23.344 millones de euros), un 2,82% menos, después de que sus ventas cayeran un 1,96% hasta unos 165,2 millones de unidades.

Pese a esto, Xiaomi apunta que finalizó el año como número 2 en el mercado chino, con una cuota del 16,6%, y también dentro del 'top 3' en otros internacionales como Latinoamérica (2º, 17,5%) o Europa (3º, 20,3%).

Por su parte, la división que la firma pequinesa denomina 'internet de las cosas y productos de estilo de vida', que engloba otros aparatos inteligentes como electrodomésticos, auriculares o pulseras inteligentes, marcó un récord de ingresos al elevar su facturación un 18,3% interanual.