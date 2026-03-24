Diputados enrostraron a ministro Quiroz por alza en los combustibles: Le recordaron caso de colusión

Fuertes cuestionamientos recibió en el Congreso este martes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, una jornada después del anuncio de las alzas de los precios de las bencinas por las modificaciones al Mepco.

La autoridad participó en una sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, donde explicó que "el mecanismo Mepco no aísla el país de los precios internacionales, lo único que hace es retardar como se transmiten las alzas al precio interno".

Ante estas palabras, el diputado independiente Carlos Bianchi le recordó que "usted está en un cargo político público, no hay una administración de una empresa, no hay una asesoría legal donde usted puede asesorar a un grupo de personas que pueden coludirse, como fue el caso de los pollos. Aquí estamos hablando de una situación de las personas en Chile".

Quiroz fue condenado en 2015 por haber manejado ebrio, y es criticado por su vínculo con las industrias de las farmacias y de los pollos en medio de los escándalos de colusión.

El diputado Boris Barrera (PC) cuestionó: "¿Por qué siempre se piensa en no gastar y por qué no gastamos en cómo recaudamos más? Por ejemplo, ¿se ha considerado terminar con exenciones que tienen grandes empresas?".

Progresismo cuestiona decisiones del Gobierno

Mientras se prepara una sesión de Sala en la Cámara Baja para tratar este tema, las directivas de los partidos progresistas se reunieron para avanzar en una ofensiva contra el Ejecutivo.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, planteó que "a tan solo 13 días de instalado el gobierno vemos la verdadera visión que hay de un país por parte de la derecha. Creemos que el gobierno se equivoca y vamos a estudiar lo que viene ahora en relación al proyecto de ley, pero evidentemente aquí se pudo haber hecho uso del Mepco por lo menos mientras se tramitaba un proyecto de ley y se solucionaba el problema de fondo".

Bárbara Figueroa, secretaria general del PC, manifestó que "se le dijo a la ciudadanía que aquí no iban a cortar beneficios y ya estamos viendo las primeras medidas en las que lo extraño y paradójico es que se dice que hay que hacernos cargo que el mundo está cambiando y el Presidente antes de ser electo fue al besamanos de Trump".

"El Presidente validó a un actor que hoy día es directo involucrado en que esté subiendo el precio de las bencinas", lamentó.