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Valencia reconoció llamado de Steinert para evitar cambio de personal PDI, aunque dice que no es "inhabitual"

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El fiscal nacional Ángel Valencia comentó en El Diario de Cooperativa la polémica que enfrenta la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, tras la salida de la subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.

Aunque dijo que no le corresponde emitir opiniones sobre las decisiones tomadas por una ministra de Estado, el persecutor reconoció que cuando ella se desempeñaba como fiscal le pidió interceder por un cambio de personal de la PDI, situación que "no es inhabitual".

"Si hubiera visto algo raro, habría tomado otro tipo de decisiones", puntualizó Valencia.

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