Steinert por comisionado de Macrozona Norte: "Solo es un coordinador, no tiene mando de las FF.AA."

La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, debutó este lunes ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde uno de los puntos clave fue la definición de las competencias del Comisionado Presidencial para la Macrozona Norte, el vicealmirante (r) Alberto Soto.

Ante las dudas de los parlamentarios sobre una posible redundancia de funciones con los jefes de área de frontera de las Fuerzas Armadas., la exfiscal regional de Tarapacá respondió: "No son atribuciones que se topen".

"Por ejemplo, él (Soto) no tiene don de mando en cuanto a las FF.AA. Solamente es un coordinador en las distintas etapas para que pueda salir adelante esto (el proyecto denominado Escudo Fronterizo)", explicó la titular de Seguridad.

"Él ya ha tenido muchas reuniones en terreno en las distintas regiones; en Arica y Parinacota y en Tarapacá sé que ha estado coordinando, de una mejor manera, que esto se pueda llevar a cabo entre las distintas autoridades", agregó.

Recortes a Carabineros y programas de seguridad

Previo a la intervención de la ministra Steinert, el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, expuso ante la instancia los recortes presupuestarios que ha tenido que implementar la cartera, a petición del Ministerio de Hacienda.

Según informó el otrora diputado, el Plan Calles sin Violencia sufrirá un recorte de 583 millones de pesos, mientras que el Plan Nacional contra el Crimen Organizado verá reducidos su recursos en 583 millones. A esto se suma una disminución de 11.000 millones de pesos en el ítem de gastos de personal de Carabineros.

El subsecretario señaló que, durante el año pasado, se registró una subejecución presupuestaria que alcanzó los 18.000 millones de pesos.