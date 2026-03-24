Oposición criticó al Gobierno por quitar apoyo a candidatura de Bachelet en la ONU

El Gobierno de José Antonio Kast anunció este martes el retiro de su apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, lo que la oposición ha catalogado como un "bochorno internacional".

La Cancillería argumentó que la decisión se da por la alta dispersión de candidatos y candidatas que hacen "inviable" obtener una candidatura exitosa, además, de haber tomado contacto con actores relevantes que definen este proceso.

De todas formas, señalaron que si la expresidenta, por su trayectoria, decide mantenerse en competencia, el Estado de Chile se va a abstener de apoyar a otro candidato que compita con ella.

Los parlamentarios de oposición reaccionaron fuertemente a la decisión y acusaron un golpe duro del Gobierno, considerándolo incluso de "un bochorno internacional".

"Es una bajeza retirar el apoyo a la expresidenta Bachelet para tapar el 'bencinazo' a la clase media. Es de una mezquindad de talla mundial. El Presidente Kast debería estar trabajando para concitar apoyos y poner a Chile en el centro del tablero mundial, pero rompió con una tradición diplomática y solo sugiere que no está dispuesto a trabajar con nadie que no piense como ellos", afirmó el senador Diego Ibáñez (FA).

En una línea similar, el diputado Raúl Soto (PPD) afirmó que "es un bochorno internacional sin precedentes que el Presidente de su propio país haya decidido quitarle el apoyo a su candidatura, dejándola bastante debilitada".

"Yo espero que México y Brasil confirmen su respaldo a Michelle Bachelet y que esta candidatura, sin el apoyo del Presidente que se supone es de todos los chilenos, pueda continuar adelante", sostuvo.