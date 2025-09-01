Tres ciudades chinas forman el mayor polo de innovación del mundo

El polo de ciudades chinas constituido por las ciudades de Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou, ubicadas al sur del país, ocupa el primer puesto en una clasificación que identifica las mayores concentraciones locales de actividad de innovación y que elabora la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

En este índice, Barcelona y Madrid se ubican en la parte media de los 100 mayores polos de innovación del mundo este año, la primera en el puesto 45 y la segunda en el 47.

En esta clasificación la actividad innovadora se ha detectado mediante tres parámetros: las solicitudes internacionales de patentes, las publicaciones científicas y el número de acuerdos de capital de riesgo, éste último incorporado como indicador a partir de este año.

Estos acuerdos constituyen el marco jurídico-financiero que regula la relación entre los inversores y las startups o empresas emergentes.

La incorporación de este parámetro ha "reconfigurado la clasificación", admite la OMPI, y ha lanzado al polo de las tres ciudades chinas al primer lugar y le ha hecho superar al eje Tokio-Yokohama, que ocupó el primer lugar el año pasado y ahora está en segunda posición.

En tercer lugar aparece el eje San José-San Francisco (Estados Unidos) y en cuarto vuelve China, con su capital, Pekin, como centro de innovación de impacto mundial.

Por la cantidad de acuerdos de capital de riesgo que alberga, Londres ha saltado del puesto 21 al octavo y por la misma razón los polos de India han avanzado notablemente, con Bangalore, que ha subido del puesto 56 al 21.

"La actividad de acuerdos de capital de riesgo capta la manera en que los conocimientos científicos y tecnológicos se traducen en creación de empresas emergentes y, en última instancia, en la aparición de nuevos productos y servicios en el mercado", recalcó la OMPI, una organización técnica del sistema de Naciones Unidas.

Otro aspecto relevante de la clasificación es que los 100 principales polos de innovación se distribuyen actualmente en 33 economías, con China y Estados Unidos con el mayor número, 24 en el primero y 22 en el segundo.

Los cien polos principales captaron 169.000 acuerdos de capital de riesgo en el periodo entre 2019 y 2023.