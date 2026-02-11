Xiaomi prepara el arribo de autos eléctricos en Chile

La compañía china Xiaomi anunció un ambicioso plan de crecimiento en Chile, que contempla la apertura de hasta 60 tiendas físicas en los próximos años, una inversión superior a nueve millones de dólares y la ampliación de su portafolio hacia línea blanca y, más adelante, autos eléctricos.

La estrategia apunta a fortalecer su ecosistema tecnológico y a consolidar al país como un mercado clave en Latinoamérica, publicó esta semana Diario Financiero.

Actualmente, Xiaomi es el segundo proveedor de smartphones en la región, con un 18% de participación de mercado, cifra similar a la que registra en Chile. A nivel global, la marca se ubicó como la tercera en envíos de teléfonos inteligentes al cierre del tercer trimestre, según datos de Canalys, solo por detrás de Samsung y Apple.

Chile, un mercado estratégico para Xiaomi

Xiaomi llegó oficialmente a Chile en 2019 como franquicia de la fábrica. En siete años, pasó de operar con una oficina de cinco personas a contar con cerca de 100 trabajadores de planta. En 2025, la filial local alcanzó una facturación de 385 millones de dólares, reflejo de un crecimiento sostenido en el país.

Según explicó Martín Castro, deputy country manager de la compañía en Chile, el objetivo es seguir expandiéndose y "acercar nuestra tecnología e innovación a cada rincón del país", una meta que incluye no solo teléfonos móviles, sino también nuevas categorías de productos.

Menos dependencia del smartphone y más ecosistema

Hoy, cerca del 90% de las ventas de Xiaomi en Chile provienen de smartphones, mientras que el 10% corresponde a productos AloT, es decir, dispositivos conectados que forman parte de su ecosistema tecnológico. Sin embargo, la compañía busca equilibrar esa proporción.

"Lo ideal sería que nuestra facturación en Chile fuera un 80% smartphones y un 20% AloT, o incluso un 70%-30%, para lograr mayor penetración y mostrar todo nuestro catálogo", señaló el ejecutivo a Diario Financiero.

Ese portafolio incluye tablets, wearables, productos de audio, scooters eléctricos, cámaras de seguridad, televisores inteligentes y pequeños electrodomésticos como freidoras de aire y cafeteras.

Despliegue de tiendas y nuevas aperturas

Parte central de la estrategia es el crecimiento físico. Xiaomi abrió su primera tienda en Chile en noviembre pasado, en la Galería Imperio, y en enero inauguró un segundo local en el Costanera Center. La próxima apertura será en Marina Arauco, en Viña del Mar.

Para 2026, la compañía proyecta abrir 10 nuevas tiendas -incluida una ya inaugurada en Providencia- con una inversión de 1,5 millones de dólares.

A mediano plazo, el plan contempla sumar otras 50 tiendas en un horizonte de tres a cinco años, lo que elevaría la inversión total a unos 7,5 millones adicionales.

Línea blanca y autos eléctricos en el horizonte

En cuanto a nuevos productos, Xiaomi ve oportunidades de crecimiento en Chile en cámaras de seguridad, aspiradoras y scooters eléctricos, siempre que la regulación lo permita. No obstante, la gran apuesta para este año está en la línea blanca.

La compañía planea traer refrigeradores, lavadoras y aire acondicionado durante la segunda mitad de 2026, tras un proceso de más de un año de certificaciones para cumplir con la normativa local.

Más adelante, el plan es aún más ambicioso: la meta es introducir autos eléctricos de la marca en Chile entre 2028 y 2029.

"A 2030 sí o sí vamos a estar teniendo autos acá", adelantó Castro, quien incluso proyecta tiendas de mayor tamaño, de hasta 400 metros cuadrados, para exhibir el ecosistema completo de Xiaomi en el país.