Cámara captó a raro panda gigante marrón caminando por la nieve en China

Mientras revisaba datos de 2025 de cámaras infrarrojas, personal de la Administración de la Reserva Natural Nacional de Zhouzhi, situada en la provincia de Shaanxi, en el noroeste de China, descubrió recientemente imágenes inusuales de un panda gigante marrón caminando en la nieve.

Las grabaciones fueron realizadas el 1 de enero a las 18:15 horas en Zhengnangou, un área próxima a la cresta principal de las montañas Qinling, que se encuentra bajo la jurisdicción de la estación de conservación de Laoxiancheng, dentro de la reserva. El panda en el video aparece fuerte y saludable en su desplazamiento por la nieve.

La Reserva Natural Nacional de Zhouzhi está localizada en la ladera norte de las montañas Qinling. Esta es la segunda vez que la reserva graba de forma independiente imágenes de este animal en estado salvaje, tras el primer descubrimiento que tuvo lugar el 16 de abril de 2021. También es la duodécima grabación registrada en Shaanxi de un panda gigante marrón en dicho estado.

Los pandas gigantes marrones rara vez se ven. Hasta ahora, los hallazgos registrados científicamente de estos pandas, incluido el presente, solo han ocurrido en cuatro distritos, a saber, Foping, Yangxian, Taibai y Zhouzhi, en el área de las mencionadas montañas de la provincia.

Staff at the Zhouzhi National Nature Reserve Administration in NW China's Shaanxi recently discovered rare footage of a brown giant panda walking in the snow while reviewing data from infrared cameras in 2025, marking the second time the reserve has independently recorded footage… pic.twitter.com/8IJra8Mmh4