Los hitos de fin de año de ENAP: Hallazgo de crudo en Ecuador y millonarios contratos con Argentina

Julio Friedmann, gerente general de ENAP, comentó en Cooperativa dos hitos de la empresa en este cierre de año: El hallazgo de petróleo en la zona oriental de Ecuador y la firma de millonarios contratos para abastecerse de crudo desde Argentina.

Con respecto a lo ocurrido en Ecuador, el yacimiento ubicado en la provincia de Orellana es el primero de su tipo y abre la puerta a una nueva área de desarrollo de hidrocarburos en este país.

En conversación con Lo que Queda del Día, Friedmann destacó que "ha sido un pozo exitoso, lo hemos llamado Pambil A1. Yo visité coincidentemente este pozo dos meses atrás, y esto para Chile significa la posibilidad de que la Empresa Nacional del Petróleo, patrimonio de todos los chilenos, aumente sus reservas petroleras, así que nos abre una perspectiva muy interesante, porque es una zona nueva y dado a este éxito vamos a hacer otros pozos, que entran en una fase de desarrollo".

"Poder estar integrado y traer directamente nuestro propio crudo sería claramente importante para fortalecer el desempeño financiero de la compañía", valoró.

Millonario contrato con Argentina

En paralelo, ENAP firmó contratos por 12 mil millones de dólares con YPF, Vista Energy, Shell Argentina y Equinor, con el fin de abastecerse de crudo proveniente del sector de Vaca Muerta.

"Lo que se ha visto en los últimos años en Vaca Muerta en Argentina es un desarrollo acelerado de la actividad de exploración y desarrollo de hidrocarburos, en este caso el crudo, y eso ha sido tremendamente bueno para nosotros, porque vamos a poder como país y como empresa aprovechar ese crudo que está cerquita, a solo 400 kilómetros (...) evita en parte traer por barco desde otras zonas más alejadas, así que tiene un impacto también financiero", indicó el gerente.

Friedmann recalcó que "es un crudo de buena calidad, que tiene un muy buen desempeño en nuestra refinería. Nuestra expectativa es que más de un tercio de todo el crudo que compramos va a ser el que viene desde Vaca Muerta, es de bajo azufre y estamos muy contentos con su desempeño técnico".

Esta iniciativa forma parte del plan ENAP 2040 y espera aumentar la competitividad de la empresa, permitiendo a Chile contar con una mayor seguridad energética.