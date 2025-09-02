Síguenos:
China conmemora el Día de la Victoria con acto central en Tian'anmen

Autor: Cooperativa.cl

Una gran concentración para conmemorar el 80° aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista, que incluye un desfile militar, comenzará a las 09:00 horas de Beijing del 3 de septiembre (21:00 hora de Chile del 2 de septiembre) en la Plaza Tian'anmen.

El presidente Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, pronunciará un discurso en el evento y pasará revista a las tropas.

A las 20:00 horas del mismo día, empezará una gala conmemorativa en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing. Xi también asistirá a dicho acto.

Las conmemoraciones son transmitidas en vivo por China Media Group y en Xinhuanet y también podrás verlo desde Efecto China.

