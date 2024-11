China Railway lanzó transporte ferroviario de prueba para baterías de vehículos eléctricos

China Railway realizó su primer transporte de prueba a gran escala de baterías de litio para vehículos eléctricos.

Tres trenes cargados con baterías de litio partieron la semana pasada de la ciudad de Chongqing y las provincias de Sichuan y Guizhou, todas en el suroeste del país.

Para China, el mayor productor de baterías de litio del mundo, este constituye un gran avance hacia el transporte de dichos productos, que están calificados como artículos peligrosos y hasta ahora solo se llevan por mar o por carretera.

El peligro del transporte de las baterías de litio radica en que estas pueden incendiarse o explotar si se sacuden.

"Para la operación experimental, usamos un nuevo tipo de contenedores diseñados específicamente para el transporte de pilas de litio. Los contenedores están hechos de materiales no combustibles y equipados con detectores de humo y de temperatura, así como con dispositivos de ventilación", dijo Jia Ping, subgerente general de China Railway Chengdu Group Co., Ltd.

El transporte ferroviario facilitará a China la exportación de las baterías, ya que ofrece una mayor capacidad que el transporte por carretera y es más rápido que el transporte por mar, manifestó Jia.

La prueba fue celebrada por el gigante chino de las baterías CATL. "Este ejercicio experimental de transporte ferroviario es un reconocimiento más de la seguridad de las baterías de litio domésticas", dijo Liu Jie, quien está a cargo de la cadena de suministro y la logística de CATL.

"El transporte ferroviario abre un nuevo canal para el transporte eficiente de pilas de litio, y además impulsará nuestras exportaciones, al reducir los costos logísticos y mejorar la eficiencia logística", agregó Liu.