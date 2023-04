Ciudad futurista, microcosmos de desarrollo urbano de alta calidad de China

En la Nueva Área de Xiong'an, en la provincia septentrional china de Hebei, autobuses autónomos de color rojo y plateado circulan por calles nuevas recién asfaltadas. Cuando uno se enfrenta a esta imagen futurista, es difícil creer que hace solo seis años lo único que se veía en los alrededores era tierras de labranza.

Entre los seguidores de esta nueva realidad se encuentra Xie Ying, una joven de apenas 25 años que trabaja en Yuexiang Xiong'an Science and Technology Co., Ltd., la compañía responsable de la operación de los autobuses de conducción autónoma.

"A medida que Xiong'an se siga desarrollando se convertirá en un ejemplo para las ciudades chinas del futuro", afirma Xie con una sonrisa de satisfacción.

Conocida justamente como una "ciudad del futuro", la Nueva Área de Xiong'an celebró su sexto aniversario en abril.

El 1 de abril de 2017, China anunció su plan de establecer la Nueva Área de Xiong'an, ubicada a unos 100 kilómetros al suroeste de Beijing, con el objetivo de construir una ciudad ecológica con una superficie de 1.770 kilómetros cuadrados, caracterizada por la innovación y capaz de proporcionar un modelo nacional de desarrollo de alta calidad.

Xie, oriunda de Xiongxian, uno de los tres distritos incorporados en Xiong'an, asegura que durante los últimos seis años ha sido testigo de una sustancial mejora en la vida de la gente.

Los autobuses autónomos, que están actualmente en prueba, son un ejemplo. "La eficiencia de la red de transporte local ha mejorado", afirma. "Los vehículos están equipados con neveras y pantallas, lo que brinda a los pasajeros una mejor experiencia de desplazamiento".

De acuerdo con Zhang Jing, gerente del proyecto de autobuses autónomos de Yuexiang Xiong'an, estos no solo pueden reconocer los semáforos y las señales de tránsito, sino también reducir la velocidad o detenerse si encuentran obstáculos.

Un trabajador realizando mantenimiento a un vehículo de venta al por menor no tripulado en Xiong'an. (Foto: Xinhua)

Como los autobuses, las "vías digitales" también son inteligentes. Xiong'an cuenta en la actualidad con 153 kilómetros de estas vías, en las que detectores instalados en los postes de luz pueden monitorear el número y la velocidad de los carros, con el fin de reducir los embotellamientos del tráfico.

Todas las instalaciones de apoyo, es decir electricidad, comunicaciones, calefacción, gas y suministro de agua, están montadas en una red de 47,6 kilómetros de canales subterráneos, a fin de evitar las redes de cables sobre el suelo y eliminar bloqueos de vías debido a las obras de construcción.

"Xiong'an, que empezó de la nada, tiene una ventaja incomparable", dice Weng Mengyong, presidente de la Sociedad de Autopistas y Transporte de China. "La construcción de una ciudad inteligente ha establecido un ejemplo para la planificación y la gestión de las ciudades futuras", declara.

La construcción de Xiong'an ha avanzado a toda potencia en los últimos seis años. Comparando las imágenes actuales con aquellas tomadas seis años atrás, la diferencia es inmensa, ya que en las nuevas destaca una complicada red vial, edificios nuevos y un rápido crecimiento de las empresas.

A finales del año pasado fue puesto en uso el centro de servicios de negocios de Xiong'an, el primer complejo urbano insignia de la nueva área. El centro, con una superficie construida total de 900.000 metros cuadrados, todavía era un terreno vacío hace tres años. Ahora es la sede de más de 40 compañías, acelerando el desarrollo de clústeres industriales que involucran finanzas, servicios modernos y economía digital.

Qi-Anxin Technology Group, una compañía líder en la industria de la seguridad cibernética, fue una de las primeras en instalarse allí.

"Encantados por su ambiente innovador y un firme enfoque en el desarrollo de alta calidad, descubrimos que las oportunidades están en todas partes", comenta Qi Xiangdong, presidente de Qi-Anxin, quien está ayudando a convertir el plano de la nueva área en una realidad tangible.

Vista aérea de la Nueva Área de Xiong'an tomada en septiembre de 2022. (Foto: Xinhua)

Desde que China anunció planes para construir la ciudad, en 2017, la Nueva Área de Xiong'an ha completado más de 510.000 millones de yuanes (74.000 millones de dólares) de inversión, con un área total de desarrollo de 120 kilómetros cuadrados y más de 3.500 edificios.

En los últimos seis años, las empresas de propiedad estatal administradas por el Gobierno central de China han establecido más de 140 sucursales y filiales en Xiong'an. Estas firmas se centran en industrias como tecnología informática, ciencias modernas de la vida y biotecnología y nuevos materiales, entre otras.

El siguiente paso es atraer talentos.

Zhao Can, de la corporación Xiong'an Urban Construction Co., Ltd. de Hebei, subordinada a la Corporación de Construcción Ferroviaria de China, ha recibido una Tarjeta Xiongcai. Xiongcai significa literalmente "talentos para Xiong'an" y la tarjeta le da derecho a beneficiarse de una serie de políticas favorables.

"La tarjeta me será útil para encontrar aquí una buena escuela para mi hijo y facilitar el registro de residencia", explica.

Zhao trabajó anteriormente en Beijing y Baoding, una ciudad de Hebei, pero ahora ha decidido establecerse en Xiong'an junto con su esposa, porque "Xiong'an es una ciudad joven con gran potencial".

Hasta la fecha, la primera partida de 3.774 personas han recibido Tarjetas Xiongcai.

"Ecología" es otra palabra de moda en el gran plan de desarrollo de Xiong'an, pues parte de sus esfuerzos apuntan a convertirle en una ciudad ecológica con una interacción armoniosa entre el ser humano y el medio ambiente.

La construcción de la Nueva Área de Xiong'an avanza de acuerdo con altos estándares y requisitos de calidad, según el informe sobre la labor del Gobierno de este año.

Desde finales de 2017, Xiong'an ha agregado más de 470.000 mu (31.333 hectáreas) de árboles, para elevar su cobertura forestal del 11 al 34 por ciento.

También se han hecho esfuerzos para restaurar el entorno ecológico del lago Baiyangdian, un humedal importante en la región. La calidad de agua del lago ha mejorado de la Categoría V, el peor nivel en el sistema de clasificación de calidad de agua del país, a la Categoría III. Hay en la actualidad 252 especies de aves salvajes, 46 más que la cifra registrada antes del establecimiento de Xiong'an.

"El significado fundamental de Xiong'an es crear un modelo urbano replicable en una región no costera ni fronteriza de China. Apoyándonos en el desarrollo impulsado por la innovación, forjaremos un nuevo camino", sostiene Wu Hequan, miembro de la Academia de Ingeniería de China.

También es el deseo de Xie Ying que la idea de innovación y desarrollo de alta calidad sea promocionada en otras partes de China.

"Espero que en el futuro podamos ver más autobuses autónomos en otras ciudades", dice.