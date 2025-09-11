Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.8°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Corporativo | Efecto China | Efecto China noticias

Esperanza promedio de vida en China aumenta hasta los 79 años

Publicado:
| Periodista Digital: Xinhua

La cifra, calculada al cierre de 2024, resulta 1,1 años superior a la de 2020.

Esperanza promedio de vida en China aumenta hasta los 79 años
Efecto China
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El máximo responsable de salud de China anunció esta semana que la esperanza promedio de vida del país ha aumentado hasta los 79 años.

La cifra, calculada al cierre de 2024, resulta 1,1 años superior a la de 2020, precisó Lei Haichao, director de la Comisión Nacional de Salud, quien añadió que se trataba de "una mejora notable" para un país en vías de desarrollo.

Un total de ocho regiones de nivel provincial han registrado incluso una esperanza promedio de vida superior a los 80 años, añadió el directivo en una rueda de prensa sobre los avances del país en el sector sanitario durante el XIV Plan Quinquenal (2021-2025).

Lei precisó que las tasas de mortalidad infantil y materna han seguido disminuyendo en los últimos cinco años y el nivel general de salud de los residentes ha mejorado de forma constante.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada