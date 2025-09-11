Esperanza promedio de vida en China aumenta hasta los 79 años

El máximo responsable de salud de China anunció esta semana que la esperanza promedio de vida del país ha aumentado hasta los 79 años.

La cifra, calculada al cierre de 2024, resulta 1,1 años superior a la de 2020, precisó Lei Haichao, director de la Comisión Nacional de Salud, quien añadió que se trataba de "una mejora notable" para un país en vías de desarrollo.

Un total de ocho regiones de nivel provincial han registrado incluso una esperanza promedio de vida superior a los 80 años, añadió el directivo en una rueda de prensa sobre los avances del país en el sector sanitario durante el XIV Plan Quinquenal (2021-2025).

Lei precisó que las tasas de mortalidad infantil y materna han seguido disminuyendo en los últimos cinco años y el nivel general de salud de los residentes ha mejorado de forma constante.